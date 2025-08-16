Οι αυτοκινητόδρομοι άργησαν μισό αιώνα

Αν ο δυτικός οδικός άξονας της Πελοποννήσου είχε κατασκευαστεί πριν πενήντα χρόνια, προφανώς θα ήταν καθοριστική η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη του Μοριά και της Ελλάδας. Επειδή όμως η κατασκευή του άργησε μισό αιώνα, τα θετικά αποτελέσματα θα είναι μικρότερα, εξαιτίας κυρίως της μείωσης του πληθυσμού που περιορίζει τις παραγωγικές δυνατότητες της Δυτικής Πελοποννήσου. Σε κάθε περίπτωση, με «αν» δεν γράφεται η Ιστορία και άρα δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα είχε συμβεί στον πληθυσμό και στην οικονομία της Δυτικής Πελοποννήσου αν δεν είχε καθυστερήσει η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Πλέον είναι αργά για δάκρυα και μένει μόνο το θετικό πρόσημο της οδικής ασφάλειας, σε έναν δρόμο όπου έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές.

Από εδώ και πέρα, ο χρόνος μόνο θα δείξει αν ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του ΑΕΠ της Αχαΐας και της Ηλείας ή αν απλώς θα συντηρήσει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των δύο νομών στα ίδια επίπεδα. Έτσι κι αλλιώς, πουθενά οι νέοι αυτοκινητόδρομοι δεν πρόσθεσαν σημαντική αξία στο ΑΕΠ, αφού παντού καθυστέρησε η κατασκευή τους, με συνέπεια να έχει μειωθεί η συνεισφορά στην οικονομία τόσο των οδικών μετακινήσεων όσο και κυρίως των οδικών μεταφορών.

Μέσα σε αυτό το οικονομικό και δημογραφικό πλαίσιο είναι, για παράδειγμα, μάλλον αμφίβολη η αύξηση της αγροτικής παραγωγής της Δυτικής Πελοποννήσου χάρη στον νέο αυτοκινητόδρομο. Το στοίχημα των εξαγωγών του πρωτογενούς τομέα χάθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και πλέον η μείωση του πληθυσμού στην ύπαιθρο δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιόδοξες εκτιμήσεις. Και φυσικά, στον τουριστικό κλάδο οι οδικές μετακινήσεις έχουν αντικατασταθεί από τις αεροπορικές. Γι’ αυτό μην βγείτε στην Τσακώνα να δείτε Ιταλούς τουρίστες να έρχονται από το Μπρίντιζι. Με αεροπλάνο στον Αερολιμένα Καλαμάτας θα έρθουν. Αν έρθουν.

athanasis@yahoo.gr