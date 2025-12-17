Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πολλά χέρια σε λίγα στρέμματα

Σε επίπεδο χώρας, η μέση χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανά εκμετάλλευση ανέρχεται στα 55 στρέμματα. Πίσω από αυτόν τον μέσο όρο κρύβονται έντονες περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Η Δυτική Μακεδονία καταγράφει τη μεγαλύτερη μέση έκταση, με περισσότερα από 120 στρέμματα ανά εκμετάλλευση, και ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με περίπου 90 στρέμματα, καθώς και η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία με σχεδόν 80 στρέμματα. Σε αυτές τις Περιφέρειες η γεωργική δραστηριότητα αναπτύσσεται σε μεγαλύτερα αγροτεμάχια, στοιχείο που διευκολύνει τη μηχανοποίηση και την οργάνωση της παραγωγής. Η Πελοπόννησος βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα, με μέση έκταση μόλις 37,6 στρέμματα ανά εκμετάλλευση.
Ο κατακερματισμός της γης παραμένει κυρίαρχο χαρακτηριστικό και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η εργασία. Το 2023 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου απασχολούνται συνολικά περίπου 360.000 άτομα στη γεωργία, σε όλες τις μορφές εργασίας: οικογενειακή, μόνιμη, εποχική και λοιπή. Σε συνδυασμό με τα 2,56 εκατ. στρέμματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, προκύπτει ότι αντιστοιχούν περίπου 141 απασχολούμενοι ανά 1.000 στρέμματα, δηλαδή περίπου 7 στρέμματα ανά απασχολούμενο. Στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία, αντίστοιχα, αντιστοιχούν περίπου 55 απασχολούμενοι ανά 1.000 στρέμματα, γεγονός που μεταφράζεται σε πολλαπλάσια έκταση ανά εργαζόμενο. Η σύγκριση αποτυπώνει διαφορετικές παραγωγικές δομές και διαφορετικές δυνατότητες οργάνωσης της γεωργικής δραστηριότητας.
Η εικόνα συμπληρώνεται από τα στοιχεία άρδευσης. Σε επίπεδο χώρας, η αρδευόμενη γεωργική έκταση το 2023 ανέρχεται σε 8,31 εκατ. στρέμματα, περίπου 29% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης. Στην Πελοπόννησο, οι αρδευόμενες εκτάσεις φτάνουν τα 757 χιλ. στρέμματα σε σύνολο 2,56 εκατ. στρεμμάτων, ποσοστό κοντά στο 30%, αντίστοιχο του εθνικού μέσου όρου. Αντίθετα, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία εμφανίζουν σαφώς υψηλότερη ένταση άρδευσης, με ποσοστά που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το 40% της καλλιεργούμενης γης. Πρόκειται για Περιφέρειες, όπου η διαθεσιμότητα και η οργάνωση του αρδευτικού νερού λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της παραγωγικότητας. Η οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου παραμένει αγροκεντρική. Η βελτίωση της παραγωγικότητας περνά μέσα από μεγαλύτερα και πιο λειτουργικά αγροτεμάχια, καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας, σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και εξορθολογισμό της άρδευσης.