Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πολλά χέρια σε λίγα στρέμματα

Τα στοιχεία της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της ΕΛΣΤΑΤ για το 2023 επιτρέπουν μια πιο καθαρή ανάγνωση της πραγματικής εικόνας του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με συγκεκριμένους δείκτες που συνδέουν τη γη με την εργασία και το νερό.

Σε επίπεδο χώρας, η μέση χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανά εκμετάλλευση ανέρχεται στα 55 στρέμματα. Πίσω από αυτόν τον μέσο όρο κρύβονται έντονες περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Η Δυτική Μακεδονία καταγράφει τη μεγαλύτερη μέση έκταση, με περισσότερα από 120 στρέμματα ανά εκμετάλλευση, και ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με περίπου 90 στρέμματα, καθώς και η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία με σχεδόν 80 στρέμματα. Σε αυτές τις Περιφέρειες η γεωργική δραστηριότητα αναπτύσσεται σε μεγαλύτερα αγροτεμάχια, στοιχείο που διευκολύνει τη μηχανοποίηση και την οργάνωση της παραγωγής. Η Πελοπόννησος βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα, με μέση έκταση μόλις 37,6 στρέμματα ανά εκμετάλλευση.

Ο κατακερματισμός της γης παραμένει κυρίαρχο χαρακτηριστικό και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η εργασία. Το 2023 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου απασχολούνται συνολικά περίπου 360.000 άτομα στη γεωργία, σε όλες τις μορφές εργασίας: οικογενειακή, μόνιμη, εποχική και λοιπή. Σε συνδυασμό με τα 2,56 εκατ. στρέμματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, προκύπτει ότι αντιστοιχούν περίπου 141 απασχολούμενοι ανά 1.000 στρέμματα, δηλαδή περίπου 7 στρέμματα ανά απασχολούμενο. Στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία, αντίστοιχα, αντιστοιχούν περίπου 55 απασχολούμενοι ανά 1.000 στρέμματα, γεγονός που μεταφράζεται σε πολλαπλάσια έκταση ανά εργαζόμενο. Η σύγκριση αποτυπώνει διαφορετικές παραγωγικές δομές και διαφορετικές δυνατότητες οργάνωσης της γεωργικής δραστηριότητας.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τα στοιχεία άρδευσης. Σε επίπεδο χώρας, η αρδευόμενη γεωργική έκταση το 2023 ανέρχεται σε 8,31 εκατ. στρέμματα, περίπου 29% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης. Στην Πελοπόννησο, οι αρδευόμενες εκτάσεις φτάνουν τα 757 χιλ. στρέμματα σε σύνολο 2,56 εκατ. στρεμμάτων, ποσοστό κοντά στο 30%, αντίστοιχο του εθνικού μέσου όρου. Αντίθετα, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία εμφανίζουν σαφώς υψηλότερη ένταση άρδευσης, με ποσοστά που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το 40% της καλλιεργούμενης γης. Πρόκειται για Περιφέρειες, όπου η διαθεσιμότητα και η οργάνωση του αρδευτικού νερού λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της παραγωγικότητας. Η οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου παραμένει αγροκεντρική. Η βελτίωση της παραγωγικότητας περνά μέσα από μεγαλύτερα και πιο λειτουργικά αγροτεμάχια, καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας, σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και εξορθολογισμό της άρδευσης.

