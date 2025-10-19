Η τουριστική αποδυνάμωση του Δήμου Καλαμάτας

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, ο Δήμος Καλαμάτας κατέγραψε 154.823 αφίξεις και 394.079 διανυκτερεύσεις, διατηρώντας μεν υψηλά νούμερα, αλλά με μείωση 3,2% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις σε σχέση με το 2023. Αυτό υποδηλώνει μια στασιμότητα, που οφείλεται κυρίως στην εξάρτηση από τον εγχώριο τουρισμό: τριήμερα και σύντομες καλοκαιρινές διακοπές Ελλήνων, με μόλις 22,1% αφίξεις αλλοδαπών. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η μακροπρόθεσμη τάση. Η συμβολή του Δήμου Καλαμάτας στις συνολικές διανυκτερεύσεις της Μεσσηνίας μειώθηκε δραματικά από 40,8% το 2005 σε 28,7% το 2024. Σε απόλυτους αριθμούς, ενώ το 2005 καταγράφηκαν 115.354 διανυκτερεύσεις στην Καλαμάτα και 280.018 στη Μεσσηνία συνολικά, το 2024 τα νούμερα ανήλθαν σε 394.079 και 1.372.661 αντίστοιχα.

Αυτή η σχετική συρρίκνωση δείχνει ότι η ανάπτυξη του νομού δεν ωφελεί ισότιμα την πρωτεύουσα, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένα μοντέλα. Αντίθετα, οι Δήμοι Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης παρουσιάζουν εντυπωσιακή άνοδο. Ο Πύλου-Νέστορος, με 155.139 αφίξεις και 566.408 διανυκτερεύσεις, έχει ήδη αναδειχθεί σε τουριστική πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, χάρη στους αλλοδαπούς επισκέπτες (52,6% των αφίξεων). Η Μεσσήνη, με αύξηση 30,8% στις αφίξεις και 28% στις διανυκτερεύσεις, δείχνει δυναμική να προσπεράσει την Καλαμάτα, ειδικά όταν λειτουργήσει η νέα μονάδα της Costa Navarino στη Βελίκα, ενισχύοντας τις πολυήμερες διαμονές αλλοδαπών (5,5 διανυκτερεύσεις ανά άφιξη).

Αυτή η αποδυνάμωση της Καλαμάτας μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τους γειτονικούς δήμους, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του δρόμου Καλαμάτα - Μεθώνη. Ο νέος άξονας θα συντομεύσει τα ταξίδια προς παραθαλάσσιους προορισμούς, όπως το Πεταλίδι, οι Χράνοι, η Γιάλοβα και η Φοινικούντα, κάνοντας αυτούς τους τόπους πιο ελκυστικούς για διεθνείς τουρίστες. Τότε ενδέχεται να δούμε μεγάλες ανακατατάξεις στον χάρτη της μεσσηνιακής εστίασης, με εστιατόρια και μπαρ να μετατοπίζονται προς τα εκεί, σε βάρος της Καλαμάτας.

Δυστυχώς, ο Δήμος Καλαμάτας παρακολουθεί απαθής αυτές τις εξελίξεις. Οι τοπικοί άρχοντες φαίνεται να πιστεύουν ότι η ανάπτυξη θα έρθει με αισθητικές αναπλάσεις πλατειών και πεζοδρόμων, αγνοώντας την ανάγκη για μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις, που προσελκύουν υψηλού επιπέδου τουρισμό. Αν δεν αλλάξει πορεία, η Καλαμάτα κινδυνεύει να γίνει απλώς πύλη εισόδου για τους ανταγωνιστές της.

