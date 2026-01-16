Τριάντα χρόνια για το σχέδιο, πόσα ακόμη για το σπίτι;

Τριάντα χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας, ο Δήμος Καλαμάτας πανηγυρίζει δικαίως για ένα βήμα που άλλες πόλεις θα το είχαν ξεχάσει:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τη γνωμοδότηση 150/2025 (18 Δεκεμβρίου 2025), έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας, μετά την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η περιοχή των περίπου 1.355 στρεμμάτων αποκτά επιτέλους έναν χάρτη τάξης: δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, παιδικό σταθμό, πράσινο, ακόμη και οριοθετήσεις ρεμάτων και αντιπλημμυρική λογική. Μόνο που η ανάρτηση αφήνει να εννοηθεί ότι «μπαίνουμε σε τροχιά οριστικής επίλυσης». Στην ελληνική πολεοδομία, η «οριστική επίλυση» είναι λέξη βαριά. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η έκδοση και δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος στο ΦΕΚ. Αν δεν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις από τεχνικές παρατηρήσεις, υπηρεσιακές υπογραφές και τα γνωστά γρανάζια της διοίκησης, αυτό μπορεί να γίνει σε λίγους μήνες, ας πούμε μέσα στο 2026. Η «Οδύσσεια» όμως συνεχίζεται. Για να φτάσουμε στην πρώτη οικοδομική άδεια, χρειάζεται πράξη εφαρμογής: αποτύπωση ιδιοκτησιών, εισφορές σε γη και χρήμα, αναλογισμοί, ενστάσεις, διορθώσεις, κύρωση. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, 2-4 χρόνια για τη σύνταξη και άλλα 1-2 για ενστάσεις και κύρωση. Έπειτα έρχεται η μεταγραφή και η ενημέρωση του Κτηματολογίου, συνήθως 6-18 μήνες. Και κάπου εκεί ξεκινά το πραγματικό τεστ: διανοίξεις δρόμων, βασικές υποδομές, αποχέτευση, όμβρια. Χωρίς αυτά, οι άδειες μένουν θεωρία.

Για τα έργα αυτά, ακόμη και σε ομαλή πορεία, μιλάμε για 2-5 χρόνια. Η αισιόδοξη πρόβλεψη λέει ότι, αν υπάρξει σταθερή πίεση και χρηματοδότηση, οι πρώτες άδειες μπορούν να φανούν σε 5-7 χρόνια από τη δημοσίευση του ΠΔ. Η απαισιόδοξη πρόβλεψη λέει 10-15 χρόνια ή και «αιώνια αναμονή», αν το σύστημα βουλιάξει σε ενστάσεις, αδυναμία έργων και διοικητική κόπωση.

Και εδώ είναι το πολιτικό ζήτημα: Οι χρονοβόρες διαδικασίες μετατρέπονται σε εμπόδιο για τη φθηνή κατοικία. Όταν η πόλη χρειάζεται σπίτια, δεν γίνεται να περιμένει δεκαετίες. Η διαδικασία σύνταξης και εφαρμογής πολεοδομικών μελετών πρέπει να αλλάξει, ώστε ο χρόνος να μειωθεί δραστικά. Αλλιώς, θα συνεχίσουμε να πανηγυρίζουμε για «βήματα», που έπρεπε να είχαν γίνει πριν γεννηθούν οι σημερινοί νέοι.

