Σιδερίτης, ο υποτιμημένος πλούτος της Μεσσηνίας

Η Μεσσηνία έχει την τύχη - και την ατυχία- να έχει ταυτιστεί σχεδόν αποκλειστικά με το ελαιόλαδο, τα σύκα και τη σταφίδα.

Προϊόντα ιστορικά, με πραγματική αξία, που όμως μονοπωλούν τη δημόσια συζήτηση, κυρίως από όσους έχουν εμμονή με τα «ασφαλή» αφηγήματα. Συνήθως πρόκειται για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν καριέρα στην πολιτική, αλλά δυσκολεύονται να αντιληφθούν κάτι απλό: Ο καταναλωτής δεν αγοράζει επειδή κάτι επαναλαμβάνεται σε συνέδρια και ημερίδες, αγοράζει αυτό που θεωρεί μοναδικό. Κι όμως, η Μεσσηνία δεν παράγει μόνο αυτά.

Ένα από τα πιο υποτιμημένα προϊόντα της είναι ο σιδερίτης Ταϋγέτου, το γνωστό τσάι του βουνού. Ένα φυτό που φυτρώνει φυσικά στις πλαγιές του Ταϋγέτου, σε καθαρά υψόμετρα και κουβαλά μια αυθεντικότητα που δεν κατασκευάζεται επικοινωνιακά. Δεν είναι μόδα, δεν είναι εισαγόμενο trend, δεν χρειάζεται επανεφεύρεση. Ο σιδερίτης Ταϋγέτου έχει ήπια, αρωματική γεύση και δεν περιέχει καφεΐνη, κάτι που τον καθιστά κατάλληλο για όλες τις ώρες της ημέρας. Μπορεί, μάλιστα, να καταναλωθεί και κρύο, ως δροσιστικό ρόφημα τους καλοκαιρινούς μήνες, μια δυνατότητα που παραμένει σχεδόν ανεκμετάλλευτη στην τοπική αγορά. Παραδοσιακά συνδέεται με την ενίσχυση του οργανισμού, το κρυολόγημα και τη χαλάρωση, χωρίς υπερβολές και χωρίς «θαύματα».

Είναι ένα απλό, καθαρό αφέψημα, με γεύση τόπου. Κι όμως, παρότι διατίθεται στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας και σε αρκετά εμπορικά καταστήματα, παραμένει σχεδόν ανύπαρκτος στην εστίαση. Ελάχιστα καφέ τον έχουν στον κατάλογο. Ακόμα λιγότερα θα τον προτείνουν στον πελάτη ως τοπικό αφέψημα. Συνήθως θα προσφερθεί κάποιο εισαγόμενο τσάι, με ωραία συσκευασία και γενικές περιγραφές, ενώ το προϊόν του Ταϋγέτου μένει στο ράφι.

Οι επιτυχίες, όμως, δεν ξεκινούν από τα… συνέδρια. Ξεκινούν στην αγορά. Όταν κάποιοι αποφασίσουν να αξιοποιήσουν δυναμικά τον υπάρχοντα πλούτο, να τον σερβίρουν, να τον αφηγηθούν σωστά και να τον συνδέσουν με τον τόπο. Ο σιδερίτης Ταϋγέτου δεν χρειάζεται ανακάλυψη, χρειάζεται επιλογή. Εκεί, τελικά, κρίνεται και η σοβαρότητα κάθε αναπτυξιακής κουβέντας.

