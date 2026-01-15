Καλαμάτα: Ασκήσεις παρανομίας με την ανοχή των αρχών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, το 2025 βεβαιώθηκαν συνολικά 8.520 παραβάσεις του ΚΟΚ, συμπεριλαμβανομένων και παραβάσεων που αφορούν την παραβίαση ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων, εκ των οποίων 1.300 παραβάσεις ΚΟΚ. Το 2024, οι βεβαιωμένες παραβάσεις ανήλθαν σε 12.850. Η διαφορά είναι αποκαλυπτική: 4.330 λιγότερες παραβάσεις του ΚΟΚ το 2025, δηλαδή μείωση κατά 33,6%.

Σε μια πόλη που υποφέρει καθημερινά από το διπλοπαρκάρισμα, τη στάθμευση σε πεζοδρόμια και πλατείες, την παράνομη κίνηση σε μονόδρομους και τη συστηματική παραβίαση του ωραρίου τροφοδοσίας, τα νούμερα αυτά δεν δείχνουν «βελτίωση συμπεριφοράς». Δείχνουν χαλαρό έλεγχο. Και ο χαλαρός έλεγχος δεν προκύπτει τυχαία. Η έλλειψη προσωπικού είναι το εύκολο άλλοθι. Η πραγματικότητα παραπέμπει σε πολιτική επιλογή. Αντί η δημοτική αρχή να επενδύσει σοβαρά στη δημόσια συγκοινωνία, να δημιουργήσει λειτουργικούς ποδηλατοδρόμους και να ενισχύσει τη μικροκινητικότητα, επιλέγει την ανοχή στην παρανομία. Μια ανοχή που υποβαθμίζει την καθημερινότητα των κατοίκων, αυξάνει την ανασφάλεια στους δρόμους και δυσφημεί την πόλη στα μάτια των Ευρωπαίων επισκεπτών. Οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια μετατρέπονται σε στίβο άσκησης παραβατικών συμπεριφορών, με το τίμημα να πληρώνεται συχνά σε τροχαία δυστυχήματα.

Την ίδια στιγμή, η κοινωνία δείχνει επιλεκτική ευαισθησία. Οι Καλαματιανοί σωστά βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν για τα Τέμπη. Σιωπούν όμως μπροστά στη μικρή καθημερινή παρανομία, που όλοι βλέπουν και πολλοί συμμετέχουν. Η απαίτηση για αυστηρούς νόμους αφορά συνήθως τους «άλλους», ενώ για τον εαυτό μας ζητάμε κατανόηση. Η αναμονή αλλαγής νοοτροπίας δεν οδηγεί πουθενά. Ούτε οι πολιτικοί που ακολουθούν την κοινή γνώμη αντί να τη διαμορφώνουν θα γράψουν ιστορία χαϊδεύοντας αυτιά. Αν υπάρχει μία ρεαλιστική διέξοδος, αυτή περνά μέσα από τον συστηματικό, αυτοματοποιημένο έλεγχο: κάμερες σε δρόμους, πεζοδρόμους και πλατείες. Όχι για εισπρακτικούς λόγους, αλλά για να σταματήσει η κανονικοποίηση της παρανομίας και να ανακτήσει η πόλη τον δημόσιο χώρο που της ανήκει.

