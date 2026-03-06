Ανάγκη για ισχυρά ημιαστικά κέντρα

Η έρευνα στην Κεντρική Μακεδονία καταγράφει μια δραματική μείωση του πληθυσμού στις ηλικίες έως 39 ετών, με τη φυγή των νέων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και το εξωτερικό να αποτελεί την κύρια αιτία της πληθυσμιακής αιμορραγίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του One Stop Liaison Office, το 38% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να ζήσει εκτός χώρας, ενώ το 32% θα επέλεγε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο. Για να γίνουν οι πόλεις της περιφέρειας ξανά ελκυστικές, οι προτάσεις των νέων επικεντρώνονται σε έξι κεντρικούς άξονες: α) την εργασία, με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ανταγωνιστικούς μισθούς και προοπτικές εξέλιξης, β) την ποιότητα ζωής με πολιτιστικά δρώμενα, δυνατότητες αθλητισμού και χώρους διασκέδασης, γ) την οικονομία, με φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις για νέους κατοίκους, δ) την εκπαίδευση, με ενίσχυση των τοπικών πανεπιστημίων με νέα τμήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα, ε) την επιχειρηματικότητα, με δομές υποστήριξης και δημιουργία κόμβων καινοτομίας (Innovation Hubs) και στ) τις υποδομές με σύγχρονες συγκοινωνίες και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Τα συμπεράσματα είναι αμείλικτα, καθώς η έλλειψη ποιοτικών θέσεων εργασίας και οι ελλιπείς υποδομές στην ύπαιθρο καθιστούν τη γήρανση του πληθυσμού μη αναστρέψιμη. Αυτή η εικόνα αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την κατάσταση και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η διατήρηση του πληθυσμού στους μικρούς και απομονωμένους οικισμούς φαίνεται πλέον να είναι ένας στόχος μάλλον ανέφικτος. Η πραγματικότητα επιβάλλει τη μετατόπιση της προσοχής και των προσπαθειών μας στα ημιαστικά κέντρα της περιφέρειάς μας. Οι πόλεις αυτές, εφόσον ενισχυθούν με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής και να αποτελέσουν ανάχωμα στην πλήρη αποδόμηση του κοινωνικού ιστού. Η δημογραφική ανάταξη της Πελοποννήσου απαιτεί κάτι περισσότερο από ευχολόγια. Χρειάζονται ανταγωνιστικοί μισθοί, φορολογικά κίνητρα για νέες επιχειρήσεις και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας και παιδείας συγκεντρωμένες σε κέντρα που μπορούν να τις υποστηρίξουν. Μόνο αν η ζωή στα ημιαστικά κέντρα προσφέρει ίσες ευκαιρίες με την Αθήνα, θα καταφέρουμε να κρατηθεί η νέα γενιά στον τόπο της. Διαφορετικά όλοι οι δρόμοι θα συνεχίσουν να οδηγούν στην Αθήνα.

lathanasis@gmail.com