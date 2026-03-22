Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026 09:51

Μεσσηνία: Η «χρυσή» φυλακή του μεσαίου εισοδήματος

Η Μεσσηνία δεν είναι φτωχή περιοχή, αλλά αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά της.

Κινείται εδώ και χρόνια σε ένα «ικανοποιητικό» επίπεδο, εγκλωβισμένη σε μια ιδιότυπη παγίδα μεσαίου εισοδήματος που ναρκώνει τα αντανακλαστικά της. Η τοπική οικονομία μεταλλάχθηκε από την αγροτική αυτάρκεια σε ένα μείγμα τουρισμού, υπηρεσιών και πρωτογενούς παραγωγής, φέρνοντας μια σχετική ευημερία. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή δεν συνοδεύτηκε από το απαραίτητο επόμενο βήμα: τη δημιουργία ισχυρής παραγωγής υψηλής αξίας και σταθερής καινοτομίας. Στο λιμνασμένο αυτό περιβάλλον, επιχειρηματίες και μικροί παραγωγοί μοιάζουν να έχουν βολευτεί σε ένα εισόδημα που κρίνεται «αρκετά καλό». Η πίεση για ρίσκο εξανεμίζεται και η μεγιστοποίηση του κέρδους υποχωρεί μπροστά στη γλυκιά σιγουριά της επανάληψης. Το ίδιο μοτίβο ακολουθούν και οι μισθωτοί, πολλοί από τους οποίους σταματούν να αναζητούν καλύτερες αμοιβές ή να επενδύουν σε νέες δεξιότητες.

Γιατί να κουραστεί κανείς παραπάνω, όταν το σήμερα προσφέρει μια ανεκτή επιβίωση; Έτσι οικοδομείται ένα κλειστό σύστημα, όπου η καινοτομία φαντάζει περιττή πολυτέλεια και η ανατροπή της ισορροπίας προκαλεί περισσότερο φόβο παρά ενδιαφέρον. Η συντήρηση της υπάρχουσας κατάστασης μετατρέπεται στην πιο εύκολη, αλλά και την πιο επικίνδυνη επιλογή. Το τίμημα αυτής της νοοτροπίας είναι ήδη υπαρκτό και μετρήσιμο. Η οικονομία χάνει ρυθμό, η παραγωγικότητα βαλτώνει και η ανταγωνιστικότητα διαβρώνεται αργά αλλά σταθερά. Όσο ο τόπος συγκρίνεται με πιο δυναμικές οικονομίες, το χάσμα μεγαλώνει και η απόσταση από τις εξελίξεις γίνεται χαώδης.

Η Μεσσηνία δεν κινδυνεύει από μια θεαματική κατάρρευση με θόρυβο. Απειλείται από κάτι πολύ πιο ύπουλο: Μια ήσυχη, βελούδινη στασιμότητα που περνά απαρατήρητη, μέχρι τη στιγμή που θα γίνει μόνιμη μοίρα. Όταν πλέον συνειδητοποιήσουμε ότι η «ασφάλεια» του μεσαίου εισοδήματος ήταν μια χρυσή φυλακή, η έξοδος θα είναι πολύ πιο δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Η αυτάρκεια του σήμερα υποθηκεύει τη δυναμική τού αύριο, αφήνοντας την περιοχή θεατή σε έναν κόσμο που τρέχει με άλλες ταχύτητες.

Θανάσης Λαγός

