Μελέτες για τα αυτονόητα

Υπογράφεται η ανάθεση για τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη της Καλαμάτας με την Αναπτυξιακή του Πάρνωνα και η δημοτική αρχή πανηγυρίζει για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα μέχρι τον Μάιο του 2027. Σ

την πραγματικότητα, η πολυπόθητη μελέτη έρχεται απλώς για να καταγράψει επισήμως όσα ήδη γνωρίζει κάθε οδηγός και όποιος κοιτάξει την κίνηση στους χάρτες της Google ή ξεφυλλίσει την υφιστάμενη μελέτη για την ελεγχόμενη στάθμευση. Αν κάποιος τροφοδοτούσε αυτά τα έτοιμα δεδομένα σε μια πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης, θα είχε στα χέρια του εφαρμόσιμες προτάσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Εμείς, όμως, θα περιμένουμε μήνες και χρόνια, επειδή ακόμη θεωρούμε επιστημονικές μόνο τις μεθόδους που πληρώνουμε πανάκριβα, εγκλωβισμένοι σε γραφειοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος.

Φυσικά, ο Δήμος Καλαμάτας δεν είναι αρμόδιος να λύσει τα επιστημονικά ή φιλοσοφικά προβλήματα που γεννά η Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι όμως απολύτως αρμόδιος να δώσει σαφείς κατευθύνσεις και οδηγίες στους μελετητές για τις λύσεις που επιθυμεί για την πόλη. Πριν από οτιδήποτε άλλο, η δημοτική αρχή οφείλει να πάρει μια ξεκάθαρη και θαρραλέα απόφαση: Θα παραμείνει το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο ο απόλυτος κυρίαρχος των μετακινήσεων ή θα ενισχυθούν πραγματικά η δημόσια συγκοινωνία, οι ποδηλατόδρομοι και οι πεζόδρομοι; Η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη.

Η αγορά του κέντρου και της παραλιακής ζώνης είναι άρρηκτα συνδεμένη με το αυτοκίνητο και την απρόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών από την ενδοχώρα της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου και της Αττικής, οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Τόσο η δημοτική αρχή όσο και οι μελετητές δεν μπορούν να εθελοτυφλούν μπροστά στο τεράστιο έλλειμμα πραγματικής υπεραστικής συγκοινωνίας που να συνδέει αποτελεσματικά την αγορά της Καλαμάτας με τις υπόλοιπες περιοχές. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, οι επιλογές για το κυκλοφοριακό είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Χωρίς ριζικές εναλλακτικές, η μεσοπρόθεσμη αλλαγή του μοντέλου μετακινήσεων αποτελεί ουτοπία και το ιδιωτικό αυτοκίνητο θα εξακολουθεί να κυριαρχεί, όσες ακριβές μελέτες κι αν υπογραφούν για να μας πουν τα ήδη αυτονόητα.

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