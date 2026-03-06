Ο Πάμισος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα

Σημαντικές “μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Παμίσου από το Φράγμα Άρι - Μεσσήνη - Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης, καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι

Μπούκας Μεσσήνης” βρίσκονται σε εξέλιξη με την επίβλεψη του υπουργείου Υποδομών.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο ανάπλασης και ανάδειξης και πάνω απ’ όλα αντιπλημμυρικής προστασίας, που οι αυτοδιοικητικές αρχές, οι Δήμοι Μεσσήνης και Καλαμάτας το έχουν υποβαθμίσει, δεν δείχνουν ενδιαφέρον, ενώ θα έπρεπε να το έχουν ψηλά στην ατζέντα τους και να πιέζουν για την ολοκλήρωση των μελετών χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να διεκδικηθούν χρήματα για την υλοποίησή του.

Το θυμηθήκαμε και το επαναφέρουμε στην επικαιρότητα, γιατί με τις συνεχείς βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου ο Πάμισος φούσκωσε επικίνδυνα και χτύπησε καμπανάκι κινδύνου για την πρόκληση καταστροφικών πλημμυρών, μετά το 2016. Το υπενθυμίζουμε γιατί τον Ιανουάριο ο υπουργός Χρίστος Δήμας ενέκρινε με απόφασή του την οριστική ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των μελετών που εκπονούνται.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η υπηρεσία και ο υπουργός έλαβαν υπόψη: Τη δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 3 εκ. ευρώ σε βάρος του έργου (των συνολικών μελετών) και τον χαρακτηρισμό του έργου του θέματος ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο εθνικού επιπέδου.

Στο ίδιο σκεπτικό επισημαίνεται ότι: Τον Ιούνιο του 2020 εγκρίθηκαν η υδρολογική και η τοπογραφική μελέτη, η προκαταρκτική έρευνα χώρων ανάπλασης, η κυματική, η ακτομηχανική και η γεωλογική μελέτη. Τον Μάρτιο του 2022 η γεωτεχνική μελέτη (παρουσίαση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών). Τον Νοέμβριο του 2023 με απόφαση του γενικού διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής οι περιβαλλοντικοί όροι. Τον Ιούνιο του 2025 εγκρίθηκαν αρκετές μελέτες του 1ου σταδίου και τον Νοέμβριο του 2025 η προμελέτη προσήνεμου μόλου.

Ένα έργο που χαρακτηρίζεται ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο εθνικού επιπέδου, απαιτεί ξεχωριστό ενδιαφέρον από τις αυτοδιοικητικές αρχές του τόπου. Οι Δήμοι Μεσσήνης και Καλαμάτας οφείλουν να βάλουν σε προτεραιότητα την περιβαλλοντική αξιοποίηση και την αντιπλημμυρική προστασία του Παμίσου.