Ικανοποίηση αιτημάτων και ξανά δύο Παθολογικές Κλινικές

Γιατροί και εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Καλαμάτας στις κινητοποιήσεις τους τα τελευταία χρόνια διαμαρτύρονταν για την υποστελέχωση και τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα σε κρίσιμες ειδικότητες γιατρών και προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο κατάρρευσης σημαντικών κλινικών. Τους κινδύνους αυτούς τόνιζε και ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας των υγειονομικών, στον οποίο δεν μπορούν να καταλογιστούν κομματικά κίνητρα και συνδικαλιστικές σκοπιμότητες.

Όμως ο πολιτικά υπεύθυνος, ο υπουργός Υγείας δεν συμμεριζόταν την αγωνία και την ανησυχία των υγειονομικών, βλέποντας μάλιστα μικροπολιτικές αντικυβερνητικές επιδιώξεις. Πέρυσι τον Μάιο στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας που στεγάζει την Ουρολογική και την ΩΡΛ, ισχυριζόταν ότι “το Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας και πηγαίνει καλύτερα από ποτέ” και πως ο αριθμός των γιατρών και των νοσηλευτών είναι μεγαλύτερος από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις! Αργότερα στο Δημαρχείο, απαντώντας σε ερώτησή μας για ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας (παθολόγοι κ.λπ.), αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο κινήτρων που θεσπίστηκε, με σκοπό να προσελκύσει νέους γιατρούς στις ειδικότητες αυτές, προσφέροντας 40.000 ευρώ εφάπαξ σε νέους παθολόγους. Επίσης, ανέφερε ότι θα επαναπροκηρυχθούν 5 θέσεις παθολόγων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, προκειμένου να ενισχυθεί το δυναμικό του.

Τώρα μετά την κατάρρευση των δύο Παθολογικών Κλινικών με τα 80 κρεβάτια, έγινε συγχώνευση σε μία κλινική με 45 κρεβάτια. Οι υπόλοιποι 35 που θα χρειαστούν νοσηλεία, θα πρέπει να διακομισθούν σε άλλα νοσοκομεία, εκτός Μεσσηνίας.

Γι’ αυτό ο υπουργός θα πρέπει να ικανοποιήσει άμεσα τα αιτήματα του ιατρικού κόσμου του νομού. Να ενισχύσει την Παθολογική Κλινική προσωρινά με τη συμβολή ιατρών από άλλες δημόσιες δομές υγείας, μέσω κάλυψης εφημεριών. Να προχωρήσει στην άμεση προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων παθολόγων ως μόνιμων, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέχεια στη λειτουργία της κλινικής. Να θεσμοθετήσει ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών, όπως παροχή στέγασης και υποστήριξη διαβίωσης. Και να ξαναγίνουν δύο οι Παθολογικές, γιατί αυτές καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών της Μεσσηνίας.