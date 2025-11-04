Αναβολές και παρατάσεις στη διαχείριση της παρακμής

Η υπόθεση με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ έρχεται να επιβεβαιώσει την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει χάσει πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν μπορεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει πολιτικές, αλλά σέρνεται πίσω από τα γεγονότα. Αδυνατεί πλέον να χειριστεί ακόμα και επικοινωνιακά ζητήματα που προκύπτουν. Οι βουλευτές, ειδικά της επαρχίας, βλέποντας ότι δύσκολα θα επανεκλεγούν, είναι εκτός ελέγχου και αναζητούν ευκαιρία για να διαχωρίσουν τη θέση τους, ελπίζοντας να βρεθούν σε καλύτερη θέση την επόμενη ημέρα. Η αλλαγή ηγεσίας στη Ν.Δ. δεν είναι ένα ζήτημα που συζητείται ως σενάριο σε κάποιους κύκλους στην πλατεία Κολωνακίου, όπως υποστήριξε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, αλλά μια εξέλιξη που ωριμάζει και αναμένεται από τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ.

Η πολιτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην επαρχία —και ειδικά σε περιοχές όπως η Μεσσηνία— μετά το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις, είναι τραγική για τη Ν.Δ. Η απόφαση για τα καταστήματα των ΕΛΤΑ αποτέλεσε, κυριολεκτικά, τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι βουλευτές και οι παράγοντες της Ν.Δ. στη Μεσσηνία, όπως και σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας, είχαν πάντα ως σημαία τους τη διατήρηση των δομών του κράτους. Το παλαιοκομματικό σύστημα, το οποίο με συνέπεια υπηρετούσαν, ήταν άλλωστε στηριγμένο και αναπαραγόταν πάνω σε αυτές τις δομές. Ήταν το ρουσφέτι και ταυτόχρονα ο μηχανισμός επικράτησης. Το οικονομικό κόστος και το πολιτικό όφελος σταθμίζονταν με άλλα κριτήρια, ενώ κυριαρχούσε η λογική της διατήρησης των δομών που συντηρούσαν ένα συγκεκριμένο σύστημα εξουσίας.

Όποιος δεν γνωρίζει τα δίκτυα και την ιστορική τους διαδρομή στην ελληνική επαρχία, πέφτει από τα σύννεφα όταν προσπαθεί να εφαρμόσει πολιτικές με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του κράτους, εξυγιαίνοντας δομές. Αυτό συνέβη με τα ΕΛΤΑ, όπου οι υπεύθυνοι νόμιζαν ότι έχουν να κάνουν με μια απλή επιχείρηση, η οποία μπορούσε να ανασυγκροτηθεί με το κλείσιμο των ζημιογόνων ή μικρής συμβολής καταστημάτων. Αγνοούσαν ότι πίσω από το κατάστημα του ΕΛΤΑ υπήρχε ένας συμβολισμός πολύ σοβαρότερος από το οικονομικό του μέγεθος. Βρέθηκαν έτσι αντιμέτωποι με ένα τσουνάμι αντιδράσεων που τους ανάγκασε να πάρουν πίσω τις αποφάσεις τους.

Τι θα γίνει τώρα; Μέχρι τις εκλογές, τα πάντα θα παραμείνουν ως έχουν. Μετά τις εκλογές, το σχέδιο θα επανέλθει — πιθανώς βελτιωμένο — με τη διατήρηση ενός καταστήματος στην έδρα κάθε δήμου. Η πορεία, βεβαίως, των ΕΛΤΑ όπως και συνολικά της ελληνικής επαρχίας, είναι προδιαγεγραμμένη. Με αναβολές και παρατάσεις, απλώς παίζονται οι τελευταίες πράξεις διαχείρισης της παρακμής.

