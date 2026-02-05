Τα μέτρα αποτυγχάνουν, η ανασφάλεια κυριαρχεί

Σε έξαρση βρίσκονται ξανά κλοπές με πρωταγωνιστές τους γνωστούς φτωχοδιάβολους της Μεσσηνίας. Οι δηλώσεις και τα μέτρα αύξησης της αστυνόμευσης δεν φαίνεται να αποδίδουν. Αποδεικνύονται πυροτεχνήματα, τα οποία έσβησαν μαζί με τα φώτα δημοσιότητας των ανακοινώσεων. Τα μέτρα αποτυγχάνουν, γιατί η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δεν έχει σχεδιασμό και βάθος. Στο ζήτημα των καμερών και του ενιαίου κέντρου παρακολούθησης και διαχείρισης δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη. Κανείς δεν ξέρει αν λειτουργούν κάμερες και πόσες, ούτε αν υπάρχει επιχειρησιακή ένταξή τους. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, κάπου έχει χαθεί η ιστορία μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Αστυνομικής Διεύθυνσης. Ο ένας περιμένει τον άλλο και όλοι μαζί τις κάμερες να λειτουργήσουν… προφανώς με κάποιο μαγικό τρόπο! Η αύξηση της αστυνόμευσης με πρόσθετες ομάδες αύξησε σίγουρα την πίεση, αλλά δεν φαίνεται πως είναι αρκετή.

Όταν βράδυ σουλατσάρουν ομάδες με ποδήλατα και χτυπούν γραφεία σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, χωρίς να τους σταματήσει ή να τους ελέγξει κανείς, κάτι αυτό σημαίνει για τον σχεδιασμό της αστυνόμευσης. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για το προχθεσινό περιστατικό στο Μελιγαλά, δεν είναι δυνατόν να σπάνε το ένα μετά το άλλο τα μαγαζιά στον κεντρικό δρόμο και να μην τους παίρνει κανένας χαμπάρι. Εδώ θα μου πείτε, έβαλε ο άλλος φωτιά στα περιπολικά μπροστά από το αστυνομικό τμήμα στη Μεσσήνη, τους κλέφτες στους δρόμους θα βρουν;

Όλα αυτά μαζί δείχνουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον σχεδιασμό και στη δράση, προκειμένου να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Οι αστυνομικοί, από την πλευρά τους, ισχυρίζονται ότι αυτοί τους πιάνουν και οι άλλοι τους αφήνουν. Δεν γνωρίζουμε σε τι βαθμό αυτό ισχύει, αν και το τελευταίο διάστημα αρκετοί από αυτούς που συλλαμβάνονται προφυλακίζονται. Υπάρχει όμως και εδώ ένα ζήτημα, γιατί προφανώς όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες και η φυλάκιση πολλές φορές απαιτεί καλύτερη στοιχειοθέτηση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις είναι ελλειμματική. Το πρόβλημα της αστυνόμευσης, όπως πολλές φορές έχει επισημανθεί, είναι το ένα ζήτημα στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας από κοινωνικά περιθωριοποιημένα άτομα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και έχουν να κάνουν με την οικονομική και κοινωνική ένταξη. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, θα αναζητούμε περισσότερους αστυνομικούς και κάμερες, χωρίς όμως να επιτυγχάνουμε το σημαντικό, να νιώθουν οι πολίτες και ειδικά οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της Μεσσηνίας ασφαλείς.

Το αίσθημα ανασφάλειας παραμένει και αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους κατοίκους της περιοχής. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσει το σύνολο των πολιτικών παραγόντων και κυρίως αυτούς που έχουν την κυβερνητική ευθύνη.

