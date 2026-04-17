Η μεγάλη οικοδομική πρόκληση της Καλαμάτας

Η οικοδομική δραστηριότητα δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον στις τουριστικές περιοχές και στα αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα, όπως η Καλαμάτα. Οικοδομές δηλαδή γίνονται σε περιοχές της Μάνης και της Πυλίας, κυρίως για τουριστική εκμετάλλευση, ενώ η Καλαμάτα αναδεικνύεται σταθερά ως κέντρο κατοικίας για όλη τη Νότια Πελοπόννησο. Η συγκεκριμένη πραγματικότητα καθορίζει τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής και επιβάλλει αντίστοιχες προσαρμογές σε όλα τα επίπεδα.

Η Καλαμάτα τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει τη μεγάλη πόλη της Νότιας Πελοποννήσου, επιλογή για κατοικία όσων δεν φύγουν για Αθήνα και θα ασχολούνται με τον τουρισμό και λοιπές εργασίες παροχής υπηρεσιών, αλλά και όσων διατηρήσουν αγροτικές εργασίες εποχικού χαρακτήρα, όπως η ελαιοκαλλιέργεια. Η πίεση για κατοικία στην Καλαμάτα θα αυξηθεί και θα επηρεάσει όλο το φάσμα της οικοδομής. Η ομαλή ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης θα καθοριστεί από το πώς θα εξελιχθούν οι εντάξεις περιοχών στο Σχέδιο Πόλης, η δυνατότητα δανειοδότησης για αγορά κατοικίας και, βέβαια, η κατεύθυνση κεφαλαίων στον χώρο της οικοδομής.

Το βασικό πρόβλημα που κρατά υψηλά τα ενοίκια και χαμηλά -σε σχέση με τη ζήτηση- τα επίπεδα ανέγερσης οικοδομών είναι το κόστος κατασκευής, αλλά και η έλλειψη κεφαλαίων για επένδυση στον συγκεκριμένο τομέα. Για πολλά χρόνια, οι δανειοδοτήσεις αλλά και οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών επενδύονταν στην αγορά κατοικίας. Μετά τη χρεοκοπία του 2009 και τον περιορισμό των εισοδημάτων, δεν υπάρχουν αποταμιεύσεις για το μέσο νοικοκυριό, ενώ οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν όπως έκαναν στο παρελθόν την αγορά κατοικίας. Τα δύο αυτά γεγονότα καθορίζουν το οικιστικό πρόβλημα της χώρας, που αποτυπώνεται στα υψηλά ενοίκια και στην περαιτέρω συμπίεση του κόστους ζωής. Νέοι άνθρωποι και ζευγάρια δεν μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν οτιδήποτε όταν χρειάζονται έναν μισθό μόνο για στέγαση.

Τα επόμενα χρόνια το στεγαστικό θα αποτελέσει ένα από τα βασικά προβλήματα και, με βάση τις απαντήσεις που θα δοθούν, θα κριθούν πολλά για την ανάπτυξη και σε τοπικό επίπεδο. Η Καλαμάτα έχει ανάγκη από ολοκλήρωση των επεκτάσεων του Σχεδίου Πόλης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για νέες οικοδομές, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται αντίστοιχος σχεδιασμός σε επίπεδο δικτύων και υποδομών. Κάποια πράγματα προφανώς θα προχωρήσουν από τους νόμους της αγοράς, η οποία βρίσκεται πάντα πιο μπροστά από αρχές και σχεδιασμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως η τάση που αποτυπώνεται στα στοιχεία για την οικοδομή θα πρέπει να κινητοποιήσει και να οδηγήσει σε πολιτικές, που θα διευκολύνουν και ταυτόχρονα θα αποτρέπουν στρεβλώσεις, που θα επηρεάσουν τη ζωή των κατοίκων τα επόμενα πολλά χρόνια.

