Στοχευμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο

Η Περιφέρεια δίνει άλλα 15 εκ. ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου. Τα χρήματα αυτά προστίθενται στα 45 εκ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί και χρησιμοποιούνται σε έργα που είναι σε εξέλιξη. Τα 60 εκ. ευρώ που διατίθενται συνολικά για τη συντήρηση των δρόμων, φαντάζουν πολλά, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα αλλάξουν εμφανώς προς το καλύτερο την υπάρχουσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Το πιθανότερο είναι ότι τα 60 εκ. ευρώ θα συμβάλουν απλώς στο να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση και να μην υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση. Τα 60 εκ. ευρώ μπορεί ως συνολικό νούμερο να εντυπωσιάζουν, αλλά όταν αυτό εξειδικευτεί και δει κάποιος τι έργα αφορούν και σε ποια έκταση, θα καταλάβει ότι αποτελούν κυριολεκτικά σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με το μέγεθος του οδικού δικτύου. Το μέγεθος του δικτύου, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για ουσιαστική βελτίωση και διευκόλυνση των μετακινήσεων. Η βασική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη, είναι η βελτίωση της κατάστασης των δρόμων. Αντίστοιχα, για τους δήμους είναι η καθαριότητα.

Οι περιφερειακές αρχές οφείλουν να εξαντλούν όλες τις δυνατότητες και να κατευθύνουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος πόρων προς αυτή την κατεύθυνση. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλάνο παρεμβάσεων, με στοχευμένες κινήσεις που θα βελτιώνουν ουσιαστικά το οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των πολιτών. Η διαγράμμιση, η σήμανση και ο καθαρισμός των χορταριών θα έπρεπε να είναι μια διαδικασία λυμένη και επαναλαμβανόμενη, με συχνότητα τέτοια ώστε να μην καθίσταται ζητούμενο κάθε χρόνο το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτές τις ημέρες, όσοι κινήθηκαν στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας κατάλαβαν ότι αυτά, για μια ακόμη χρονιά, παραμένουν ζητούμενο.

Τα χορτάρια κάποια στιγμή θα κοπούν, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα θα δυσκολεύουν τις μετακινήσεις, καθιστώντας τες επικίνδυνες. Δεν κατανοούμε γιατί δεν υπάρχει μέριμνα να κόβονται έγκαιρα. Το ζήτημα των διαγραμμίσεων είναι ακόμη χειρότερο. Όλοι βλέπουν πόσο πιο ασφαλής και εύκολη οδηγικά έχει γίνει η διαδρομή στο Ασπρόχωμα από τις διαγραμμίσεις. Αποτελεί ανεξερεύνητο μυστήριο γιατί δεν υπάρχει διαρκής και επιμελής φροντίδα για τη διαγράμμιση του συνόλου των δρόμων, ώστε να μην αποτελεί ταξίδι τρόμου η νυχτερινή οδήγηση, ειδικά για όσους δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Τα μπαλώματα με την άσφαλτο είναι προφανώς απαραίτητα και τα 60 εκ. ευρώ θα συμβάλουν στο να μην επιδεινωθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Πιστεύουμε, όμως, ότι θα μπορούσε να υπάρχει αισθητή βελτίωση, αν υπήρχε συστηματική μέριμνα και αντίστοιχη διοχέτευση πόρων στον καθαρισμό και τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου.

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις είναι πάντα αποτελεσματικότερες και χρησιμότερες.

