Άλλαξε η καλοκαιρινή διασκέδαση στη Μεσσηνία

Το φετινό καλοκαίρι στη Μεσσηνία χαρακτηρίστηκε από το πλήθος των εκδηλώσεων πολιτιστικού- ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Πανηγύρια, συναυλίες, γιορτές κάθε είδους, θεατρικές παραστάσεις για όλα τα γούστα και δρώμενα κάθε μορφής αποτελούσαν την καθημερινή πρόκληση για χιλιάδες ντόπιους και επισκέπτες. Ο μεγάλος αριθμός των εκδηλώσεων αλλά και το πλήθος των συμμετεχόντων σε αυτές απέδειξαν ότι αυτές καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες και δίνουν μια νέα διάσταση στη ψυχαγωγία των πολιτών.

Η συμμετοχή του κόσμου σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις αφαίρεσε προφανώς πελάτες από άλλες μορφές διασκέδασης και κυρίως από την εστίαση. Η ορθή ανάγνωση των τάσεων μέσα στο συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο είναι απαραίτητη για να κατανοήσει ο καθένας το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση όχι μόνο φέτος αλλά και στο μέλλον.

Τα πανηγύρια στα χωριά είναι μια «φιλική» προς τον καταναλωτή επιλογή. Υπάρχει από τη μια μεριά το «αντάμωμα» των συγχωριανών και των φίλων και από την άλλη μια σχετικά οικονομική έξοδος. Με δύο κιλά γουρνοπούλα και δέκα μπύρες βγαίνουν υποχρεώσεις με σχετικά μικρό κόστος σε σχέση με την επιλογή το κέρασμα να γίνει σε μαγαζί εστίασης. Οι συναυλίες, οι θεατρικές παραστάσεις αλλά και τα διάφορα φεστιβάλ και γιορτές από την άλλη πλευρά προσέφεραν μια διαφορετική διασκέδαση που ως επιλογή είναι για πολύ κόσμο καλύτερη από μια μπύρα με μεζέ στην παραλία.

Όλες αυτές οι εκδηλώσεις προφανώς δεν διεκδικούν στο σύνολό τους πιστοποιητικό ποιότητας. Υπήρχαν και κακές εκδηλώσεις και «αρπαχτές», αλλά αυτό το κρίνει στο τέλος κάθε ημέρας ο καταναλωτής, ο οποίος θα μάθει να επιλέγει καλύτερα και αυστηρότερα. Ο καταναλωτής είναι ο τελικός κριτής των πάντων όπως και ένα μαγαζί θα αξιολογηθεί όταν έρθει ο λογαριασμός, το ίδιο συμβαίνει και με όλες τις άλλες εκδηλώσεις.

Τα πράγματα στη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση έχουν ήδη αλλάξει, τόσο λόγω των οικονομικών συνθηκών όσο και με βάση την αξιολόγηση του καθενός για το τι είναι καλύτερο για αυτόν. Οι περισσότερες επιλογές αυξάνουν τον ανταγωνισμό και μεταβάλλουν τα δεδομένα αλλά και τις συνήθειες. Είναι έτσι λάθος να προσπαθεί κάποιος να βγάλει συμπεράσματα φωτίζοντας τη μία πλευρά της όχθης. Οι συνήθειες αλλάζουν όπως και οι προτεραιότητες των καταναλωτών. Αυτό που πριν από μερικά χρόνια ήταν η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη επιλογή δεν είναι πλέον, γιατί υπάρχει κάτι καλύτερο ή διαφορετικό, έτσι προχωρούν τα πράγματα στις ανοιχτές οικονομίες και κοινωνίες.

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