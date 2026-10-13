Στο κατάστρωμα του Τιτανικού

Η είσοδος της χώρας στην Ε.Ε. δεν έγινε χωρίς τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει στρατηγικό βάθος και σημασία. Πάνω σε αυτή την επιλογή στηρίζεται το κατακτηθέν επίπεδο διαβίωσης, η ασφάλεια και η προοπτική της χώρας. Η κατάρρευση της Ε.Ε. δεν είναι δηλαδή ένα γεγονός που δεν μας αφορά ή ότι θα είμαστε την επόμενη ημέρα καλύτερα. Το αντίθετο. Η Γερμανία, η Γαλλία και οι άλλες χώρες του Βορρά της Ε.Ε. με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σύντομα θα απορροφήσουν το όποιο πρόβλημα και θα επανέλθουν εμείς κινδυνεύουμε να μετατραπούμε σε οθωμανική επαρχία.

Βλέποντας κάποιους να πανηγυρίζουν επειδή ο Πούτιν με τον Τραμπ «κάνουν δουλείες» με πετρέλαια για να διαλύσουν την Ουκρανία και να εξωθήσουν σε διάσπαση την Ε.Ε., αναρωτιέσαι αν έχουν αντιληφθεί του τι συμβαίνει διεθνώς και τι θα συμβεί στη χώρα και στους ίδιους την επόμενη ημέρα. Η Ε.Ε. είναι προφανώς σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Η διαχρονική συμμαχία με τις ΗΠΑ έχει διαταραχθεί, μιας και ο πρόεδρος Τραμπ έχει δικές του προτεραιότητες και τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων που έχουν ελάχιστη ως μηδενική σχέση με το δίκαιο, την ηθική και τον σεβασμό στο διαχρονικό κεκτημένο της Δύσης. Ο Πούτιν, από την άλλη, είναι ένας ηγέτης με ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά που έχει εκμεταλλευτεί τη διαχρονική υποταγή του λαού της Ρωσίας στα αυταρχικά καθεστώτα.

Το πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση μακροπρόθεσμα κανείς δεν γνωρίζει. Οι χώρες της Ευρώπης, είτε με τη σημερινή συνεργασία τους είτε με κάποια διαφορετική που θα συγκροτηθεί στο μέλλον, θα αντιδράσουν πιθανότατα με τον ίδιο τρόπο, επιλέγοντας ηγεσίες που θα κινούνται χωρίς αρχές και με τον ίδιο τρόπο στη διεθνή πολιτική σκηνή. Δεν γνωρίζουμε πού θα οδηγήσει μια τέτοια κατάσταση, σημειώνουμε πάντως ότι, αν χώρες όπως η Γερμανία μπουν στο παιχνίδι των στρατιωτικών εξοπλισμών και των νέων μορφών πολέμου, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να σταθούν ισότιμα στο πεδίο. Και τότε τι; Εδώ η μία «υπερδύναμη» δεν μπορεί να κατακτήσει την Ουκρανία και η άλλη το Ιράν, θα τα καταφέρουν με ισχυρότερες οικονομικά και τεχνολογικά χώρες; Πού θα οδηγήσει η νέα τρέλα;

Οι εκλογές στην Αμερική σε λίγες εβδομάδες και αυτές που θα ακολουθήσουν σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες τους επόμενους μήνες θα καθορίσουν προφανώς πολλά. Οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραυστες, χωρίς να υπάρχει καμία σταθερά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η διάλυση συμμαχιών και σταθερών θα έχει δραματικές επιπτώσεις σε χώρες όπως η Ελλάδα. Κάποιοι αγνοούν ότι βρίσκονται στο κατάστρωμα του Τιτανικού και νομίζουν πως βλέπουν από απόσταση και με ασφάλεια αυτά που συμβαίνουν στο πέλαγος, σχολιάζοντας χαιρέκακα ανατροπές και τυχοδιωκτισμούς. Είναι προφανές ότι δεν θα καταλάβουν πότε θα βρεθούν στον βυθό!

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