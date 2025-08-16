Γιατί οι Μεσσήνιοι αδιαφορούν για το τρένο

Το Επιμελητήριο Ηλείας με ανακοίνωσή του καλεί «την Πολιτεία, καθώς και τους τεχνικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Δυτικής Ελλάδας να αναλάβουν πρωτοβουλία απεγκλωβισμού του σιδηροδρομικού έργου Πάτρα - Πύργος - Ολυμπία», ώστε «να προχωρήσει άμεσα η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Πάτρας με το λιμάνι Κυλλήνης και την Αρχαία Ολυμπία και στη συνέχεια η σύνδεση με τα Αεροδρόμια Αράξου και Καλαμάτας».

Η Μεσσηνία όμως αδιαφορεί πλήρως για τον σιδηρόδρομο, ενώ ο προαστιακός μπορεί να κάνει τη μισή Μεσσηνία γειτονιά της Καλαμάτας, ενώ ταυτόχρονα το τρένο μπορεί να συνδέσει άμεσα το Αεροδρόμιο Καλαμάτας με τους παγκόσμιους προορισμούς της Αρχαίας Ολυμπίας και των Μυκηνών. Ειλικρινά δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιους λόγους οι Μεσσήνιοι δεν έχουν κινήσει γη και ουρανό για την αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και ενδιαφέρονται μόνο για το οδικό δίκτυο.

Οι θεωρίες συνωμοσίας για μικρά και μεγάλα συμφέροντα που μάχονται τον σιδηρόδρομο προφανώς δεν έχουν καμία λογική βάση, καθώς συγκρουόμενα συμφέροντα υπάρχουν παντού στον κόσμο. Επίσης, το πυκνότερο σιδηροδρομικό δίκτυο υπάρχει σε χώρες με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και άρα πίσω από την εγκατάλειψη του σιδηροδρομικού δικτύου στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο δεν υπάρχει το λόμπι του αυτοκινήτου.

Στην πραγματικότητα οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στην Ελλάδα απαξιώθηκαν εξαιτίας των πελατειακών σχέσεων και της διαφθοράς, που εμπόδισαν τον έγκαιρο εκσυγχρονισμό του τρένου. Ο ΟΣΕ ήταν λάφυρο κάθε νικητή των εκλογών, που διόριζε διοικήσεις και προσωπικό για να βολέψει τον εκλογικό στρατό του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαφθοράς και παρακμής οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες έχασαν το… τρένο του ανταγωνισμού από το αυτοκίνητο και απαξιώθηκαν στα μάτια του επιβατικού κοινού. Ο μέσος πολίτης που έχει ταξιδέψει με ελληνικό τρένο το έχει ταυτίσει με ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Ούτε που περνάει από το μυαλό του -και όχι άδικα- ότι τα σύγχρονα μέσα σταθερής τροχιάς εξυπηρετούν όπως το μετρό της Αθήνας και όχι όπως η οτομοτρίς του περασμένου αιώνα.

lathanasis@yahoo.gr