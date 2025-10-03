Υπαπαντή: από πανηγύρι σε περιφερειακή έκθεση

Η Καλαμάτα οφείλει να ανακτήσει ό,τι της αφαίρεσε η εσωστρέφεια των τελευταίων χρόνων: την εμπορική διάσταση του πανηγυριού της Υπαπαντής

Όπως έχω επιχειρηματολογήσει σε προηγούμενα κείμενά μου, η κατάργηση της εμπορικής πανήγυρης πριν από μια δεκαετία αποδείχθηκε οικονομικά επιζήμια για την πόλη και τις τοπικές επιχειρήσεις - μείωση επισκεπτών, μειωμένα έσοδα και χαμένο τουριστικό momentum. Η Υπαπαντή δεν είναι απλώς μια θρησκευτική γιορτή της μεγαλύτερης πόλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μπορεί και πρέπει να επανέλθει ως μεγάλη εμπορική και αγροδιατροφική εκδήλωση της Πελοποννήσου που θα ανοίγει την τουριστική σεζόν. Η εμπειρία άλλων περιοχών δείχνει πως οι εμποροπανηγύρεις και οι περιφερειακές εκθέσεις προσελκύουν σημαντικό κοινό - Έλληνες και ξένους - και προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα μαζικά. Σε άρθρο μου το 2023 τόνιζα ότι η μετεξέλιξη του πανηγυριού σε περιφερειακή έκθεση θα μπορούσε να τοποθετήσει την Καλαμάτα απέναντι σε αγορές όπως η Τοσκάνη - αν ο επισκέπτης βρίσκει στην αγορά της πόλης προϊόντα από όλη την Πελοπόννησο.

Τι προτείνω στην πράξη;

• Επαναφορά της εμπορικής πανήγυρης της Υπαπαντής με σύγχρονο στήσιμο - εκθέτες τοπικών προϊόντων, γευσιγνωσίες, θεματικά περίπτερα (ελαιόλαδο, κρασί, τυροκομικά, αρτοποιία).

• Συνεργασία Δήμου - Κεντρικής Αγοράς - Επιμελητηρίου - Περιφέρειας για ενιαίο πλάνο προβολής και χρηματοδότησης.

• Χώρος: ανατολικά της Κεντρικής Αγοράς, στο δυτικό πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα της οδού Σπάρτης (από γέφυρα Λεΐκων μέχρι γέφυρα Σπάρτης), ή/και μεταφερόμενη έκθεση στις εγκαταστάσεις συνεργείων της ΔΕΥΑΚ σε μελλοντικό εκθεσιακό χώρο - λύσεις που δεν εμποδίζουν κυκλοφορία και επιτρέπουν παράλληλη έκθεση.

• Δέσιμο με το άνοιγμα της σεζόν: προσκλήσεις σε Έλληνες και ευρωπαίους δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες και buyers, ώστε η Υπαπαντή να λειτουργεί ως «παράθυρο» της Πελοποννήσου προς την Ευρώπη.

Η επιλογή είναι απλή: ή συνεχίζουμε με μικρές, αποσπασματικές «τοπικές γιορτούλες», ή σχεδιάζουμε στρατηγικά μια ετήσια γιορτή που ενδυναμώνει την οικονομία, προβάλλει τους παραγωγούς και φέρνει κόσμο στην πόλη. Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, τους τοπικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα να ξεκινήσουν άμεσα διάλογο και να καταλήξουν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα - όχι για μια νοσταλγική επιστροφή, αλλά για μια σύγχρονη, ανταγωνιστική εμπορική γιορτή της Υπαπαντής.

