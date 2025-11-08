Η υγεία δεν είναι τοπική υπόθεση

Η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στο αν ένα νοσοκομείο θα παραμείνει «αυτόνομο» ή «διασυνδεόμενο». Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα εξασφαλιστεί σε κάθε πολίτη γρήγορη και ποιοτική περίθαλψη, χωρίς να συντηρούνται υποδομές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Η χώρα διαθέτει δεκάδες μικρά νοσοκομεία, τα οποία λειτουργούν οριακά, με ελάχιστους γιατρούς και εφημερίες που καλύπτονται με μετακινήσεις. Το αποτέλεσμα δεν είναι καλύτερη πρόσβαση, αλλά υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας και προσωπικό εξουθενωμένο. Ο κατακερματισμός των δυνάμεων κοστίζει περισσότερο απ’ όσο σώζει. Αντί λοιπόν να διεκδικούμε την αυτάρκεια κάθε πόλης, χρειάζεται ένα νέο μοντέλο: πολυδύναμα περιφερειακά νοσοκομεία με εξειδικευμένες μονάδες και ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας σε κάθε δήμο.

Η εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας απέδειξε ότι οι μικρές μονάδες δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η ασφάλεια του ασθενούς προϋποθέτει όγκο περιστατικών, σύγχρονο εξοπλισμό και στελέχωση, στοιχεία που κανένα μικρό νοσοκομείο δεν μπορεί να διασφαλίσει μόνο του. Το στοίχημα, επομένως, δεν είναι να παραμείνει ανοιχτή κάθε πτέρυγα, αλλά να λειτουργεί αποτελεσματικά κάθε κρίκος της αλυσίδας φροντίδας. Στην Τριφυλία, όπως και σε πολλές περιοχές της χώρας, ο ρόλος των κέντρων υγείας και των κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ είναι καθοριστικός. Η έγκαιρη παρέμβαση σώζει ζωές πολύ περισσότερο από την ύπαρξη ενός νοσοκομείου με περιορισμένες δυνατότητες. Η πρόσβαση στη φροντίδα δεν σημαίνει απλώς «να υπάρχει κτήριο», αλλά να υπάρχει σύστημα που να λειτουργεί συντονισμένα -από τον σταθμό πρώτης ανάγκης μέχρι την εξειδικευμένη μονάδα.

Η υγεία της περιφέρειας δεν θα στηριχθεί στη νοσταλγία, αλλά στον εξορθολογισμό. Με λιγότερα νοσοκομεία-σφραγίδες και περισσότερα ασθενοφόρα, τηλεϊατρική, γιατρούς οικογενειακής ευθύνης και συνεχόμενη εκπαίδευση. Μόνο έτσι η ισότητα στην περίθαλψη μπορεί να γίνει πραγματικότητα -όχι με την ψευδαίσθηση ότι κάθε πόλη μπορεί να έχει το δικό της νοσοκομείο, αλλά με τη βεβαιότητα ότι κάθε πολίτης έχει δίπλα του ένα λειτουργικό σύστημα υγείας. lathanasis@yahoo.gr