Η ανάπλαση της λαϊκής αγοράς Καλαμάτας και οι «μαθητευόμενοι μάγοι»

Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές αν η στασιμότητα είναι τελικά προτιμότερη από τα πειράματα των «μαθητευόμενων μάγων», που διαχειρίζονται τα χρήματα των φορολογούμενων χωρίς να ρισκάρουν ούτε ένα ευρώ από τα δικά τους.

Το ερώτημα επέστρεψε πιο επιτακτικό από ποτέ όταν διάβασα ότι ο Δήμος Καλαμάτας και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα μελετήσουν την ανάπλαση της λαϊκής αγοράς. Κάθε φορά που εμφανίζεται η λέξη «ανάπλαση» συνοδευόμενη από «μελέτη», η εμπειρία λέει ότι κάτι συνήθως πάει στραβά -και όχι υπέρ της πόλης.

Για λόγους οικονομίας της συζήτησης, προσπερνώ το αλισβερίσι με τις αναπτυξιακές εταιρείες και το μόνιμο έλλειμμα διαφάνειας που τις συνοδεύει. Αυτά είναι θέματα για δικογραφία, όχι για άρθρο γνώμης. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω, για μια ακόμη φορά, ότι στον Λεβιάθαν των μελετών ωφελημένος παραμένει σταθερά ο κυρίαρχος μηχανισμός, ενώ η κοινωνία είναι εκείνη που πληρώνει τον λογαριασμό. Ούτε η πόλη βελτιώνεται ούτε οι πολίτες νιώθουν αλλαγή, μόνο οι φάκελοι των έργων πολλαπλασιάζονται. Επιστρέφοντας στην υπόθεση της λαϊκής αγοράς, φοβάμαι ότι οι «μαθητευόμενοι μάγοι» θα κινηθούν σε δύο γνώριμες εκδοχές: Είτε θα σπαταλήσουν χρήματα παράγοντας ένα ακόμη μηδενικό αποτύπωμα -οπότε το κακό θα είναι μικρό και απλώς θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε επί τόπου- είτε θα επιχειρήσουν κάτι τόσο κακοσχεδιασμένο, ώστε να δώσουν τη χαριστική βολή στη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους εκεί όπου δεν χρειάζεται.

Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι οι μελετητές να γνωρίζουν την πραγματικότητα που όλοι βλέπουμε: Η λαϊκή αγορά διεξάγεται στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, την ώρα που οι περισσότεροι σκεπαστοί χώροι της ΚΑΚ παραμένουν κενές υποδομές. Κανείς μελετητής δεν μπορεί να «νομιμοποιήσει» την καταπάτηση του πάρκινγκ δημιουργώντας μόνιμες κατασκευές, πάγκους ή σκέπαστρα. Τέτοιες αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Πρώτα αποφασίζει η πόλη και μετά σχεδιάζουν οι τεχνοκράτες. Η δημοτική αρχή οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει να κρύβεται πίσω από μελέτες που λειτουργούν ως άλλοθι. Οι μελέτες δεν είναι πολιτική. Οι αποφάσεις είναι.

lathanasis@yahoo.gr