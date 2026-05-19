Τουριστική σχιζοφρένεια με βόλτες σε εκθέσεις

Το Ρέθυμνο γιορτάζει μια νέα τουριστική επένδυση μαμούθ, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ στην Τριόπετρα, καθώς ο κυπριακός Όμιλος Φωτιάδη ετοιμάζεται να μεταμορφώσει 1.215 στρέμματα σε ένα απέραντο τουριστικό χωριό με ξενοδοχείο πέντε αστέρων, κατοικίες και εμπορικές χρήσεις.

Μιλάμε για επένδυση δημιουργίας 6.246 νέων κλινών, αριθμός που αυξάνει κατά 13% την ήδη πανίσχυρη τουριστική δυναμικότητα του Ρεθύμνου.

Την ίδια ώρα, η Μεσσηνία, που υποτίθεται ότι κόπτεται για την τουριστική της ανάπτυξη, μετρά συνολικά μόλις 12.220 ξενοδοχειακές κλίνες σε ολόκληρο τον νομό. Το παράδειγμα της Κρήτης αποδεικνύει για πολλοστή φορά τη σκληρή πραγματικότητα της αγοράς. Οι σοβαροί επενδυτές δεν ψάχνουν για ρομαντικές περιπέτειες. Προτιμούν τους ήδη καταξιωμένους προορισμούς, εκεί όπου υπάρχουν εκατομμύρια επισκέπτες, έτοιμα δίκτυα και εκατοντάδες προγραμματισμένες πτήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, το χάσμα που χωρίζει τις τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας από τις αναπτυσσόμενες, όπως η Πελοπόννησος, αντί να κλείνει, διευρύνεται προκλητικά. Η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά αποτελούν το κλειστό κλαμπ των ισχυρών, συγκεντρώνοντας το θηριώδες 90% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων της χώρας. Για τους υπόλοιπους μένουν απλώς τα ψίχουλα και οι θεωρητικές διακηρύξεις.

Αν θέλουμε πραγματικά να κλείσει αυτή η αναπτυξιακή ψαλίδα, ο μόνος δρόμος είναι η θεσμοθέτηση γενναίων πολεοδομικών και φορολογικών κινήτρων που θα δελεάσουν τους εν δυνάμει επενδυτές να επιλέξουν τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο. Αντί γι' αυτό, παρακολουθούμε το πολυδιαφημισμένο σχέδιο για το Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού να μετατρέπεται σε μια ακόμα χαμένη ευκαιρία. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κανένας τοπικός φορέας δεν μπαίνει στον κόπο να ζητήσει επίσημα την τροποποίησή του, ώστε να προβλεφθούν μεγαλύτερα πολεοδομικά κίνητρα για ξενοδοχειακές επενδύσεις στην περιοχή μας.

Προφανώς οι τοπικοί άρχοντες ζουν στον δικό τους, παράλληλο κόσμο. Πιστεύουν ακράδαντα ότι θα προσελκύσουν επενδυτές εκατομμυρίων με το να κόβουν βόλτες και να φωτογραφίζονται σε τουριστικές εκθέσεις ανά την Ευρώπη. Τα ίδια τα γεγονότα και οι αριθμοί τους διαψεύδουν πανηγυρικά κάθε χρόνο, αλλά αυτοί επιμένουν στην ίδια ακριβώς συνταγή, προσδοκώντας μαγικά ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για πολιτική σχιζοφρένεια ή για απλή, συνειδητή κοροϊδία των πολιτών; Δεν έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε δίκη προθέσεων. Περιοριζόμαστε απλώς στο να καταγράψουμε, με τη δέουσα ψυχραιμία, μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τον τόπο, την ώρα που το τρένο της μεγάλης ανάπτυξης περνά και πάλι μακριά από τη Μεσσηνία.

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