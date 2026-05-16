Λύση για το στεγαστικό της Καλαμάτας το προαστιακό τρένο

Και όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεται ότι η συζήτηση για τη στέγη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ενοίκια, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στα κενά διαμερίσματα του κέντρου. Πρέπει να ανοίξει και προς την κατεύθυνση των μετακινήσεων. Γιατί κατοικία χωρίς πρόσβαση δεν είναι πραγματική επιλογή. Η Καλαμάτα ασφυκτιά στεγαστικά, όχι μόνο επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, αλλά και επειδή όλοι αναγκάζονται να αναζητούν σπίτι μέσα ή πολύ κοντά στην πόλη. Ομως η υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή μπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα. Το τρένο συνδέει τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα με τη Μεσσήνη, το Ασπρόχωμα, τη Θουρία, τη Μικρομάνη, τον Αρι, το Πλατύ, τη Σκάλα, τη Βαλύρα, τον Μελιγαλά, το Ζευγολατιό και το Διαβολίτσι. Σε αυτούς τους οικισμούς υπάρχουν εκατοντάδες κενές κατοικίες, που σήμερα παραμένουν εκτός πραγματικής αγοράς, επειδή η καθημερινή μετακίνηση προς την Καλαμάτα είναι δύσκολη, ακριβή ή εξαρτημένη από το Ι.Χ. Αν υπήρχαν τακτικά δρομολόγια προαστιακού και σύνδεση των οικισμών με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς με μικρά ηλεκτρικά βαν, τότε πολλές από αυτές τις κατοικίες θα μπορούσαν να ξαναζωντανέψουν. Εργαζόμενοι, νέες οικογένειες, φοιτητές, ηλικιωμένοι και άνθρωποι που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πληρώνουν τα ενοίκια της Καλαμάτας θα είχαν πραγματική εναλλακτική λύση. Η ίδια κατεύθυνση επιβεβαιώνεται και από το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦΙΜ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο στα τρία μέλη του Πάνελ συμφωνούν ότι οι σημαντικές επενδύσεις για την επέκταση και αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του κόστους στέγασης. Το σκεπτικό είναι απλό: όταν οι συγκοινωνίες είναι γρήγορες, αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές, διευρύνουν τις πραγματικές επιλογές κατοικίας. Περιοχές που σήμερα θεωρούνται «μακριά» γίνονται πρακτικά προσβάσιμες για εργασία, εκπαίδευση και καθημερινές ανάγκες. Ετσι μειώνεται η πίεση για κατοικία μόνο στο κέντρο ή δίπλα στον χώρο εργασίας. Το ΚΕΦΙΜ επισημαίνει επίσης ότι το στεγαστικό έχει εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του, κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με 10,1%, ενώ η επιβάρυνση ως ποσοστό του μέσου μηνιαίου μισθού είναι διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προφανώς, ο προαστιακός δεν λύνει μόνος του το στεγαστικό. Χρειάζονται πολιτικές για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, την αξιοποίηση των κενών ακινήτων και τη στήριξη της μακροχρόνιας μίσθωσης. Χωρίς όμως αξιόπιστες συγκοινωνίες, όλες αυτές οι πολιτικές θα κινούνται μέσα στα ίδια στενά όρια. Η Καλαμάτα δεν χρειάζεται να εφεύρει τη λύση. Τη διαθέτει ήδη: είναι οι ράγες που παραμένουν ανενεργές. Το ζήτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε ως ανάμνηση του παρελθόντος ή αν θα τις αξιοποιήσουμε ως εργαλείο για το μέλλον της πόλης και της Μεσσηνίας

lathanasis@gmail.com