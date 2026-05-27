Υπόγεια διέξοδος στο κυκλοφοριακό αδιέξοδο της Καλαμάτας

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της παντελούς έλλειψης δημόσιας συγκοινωνίας που να συνδέει αποτελεσματικά την αγορά της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με την ενδοχώρα της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου και της Αττικής. Καταλήξαμε, λοιπόν, στο προφανές συμπέρασμα: χωρίς ριζικές εναλλακτικές λύσεις, η μεσοπρόθεσμη αλλαγή του μοντέλου μετακινήσεων αποτελεί μια ωραία ουτοπία. Το ΙΧ θα εξακολουθεί να κυριαρχεί απόλυτα στους δρόμους, όσες ακριβές μελέτες κι αν υπογραφούν απλώς για να μας πουν τα ήδη αυτονόητα. Στην πραγματικότητα, βέβαια, κανένας πολιτικός ή οικονομικός φορέας του τόπου δεν δείχνει διάθεση να προωθήσει σοβαρά τη δημόσια συγκοινωνία. Για αυτό και μια τέτοια δομική λύση φαντάζει εφικτή μόνο μακροπρόθεσμα.

Προσωπικά πιστεύω ότι η Καλαμάτα και ολόκληρη η Μεσσηνία χρειάζονται επειγόντως ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς, σε συνδυασμό με ευέλικτα ηλεκτρικά βαν. Γνωρίζω, όμως, καλά ότι η άποψη αυτή θεωρείται μάλλον «εξτρεμιστική» από την πολιτική ηγεσία του νομού. Άρα, δεν υπάρχει κανένα ρεαλιστικό ενδεχόμενο εφαρμογής της στο ορατό μέλλον.

Επομένως, η δημοτική αρχή είναι ουσιαστικά «καταδικασμένη» να αναζητήσει άμεσες λύσεις για το κυκλοφοριακό χάος. Ο αριθμός των αυτοκινήτων αυξάνει συνεχώς λόγω της αύξησης των μόνιμων κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών της πόλης. Αρχικά, μια κάποια ανάσα ενδέχεται να δώσει το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Αυτό, όμως, θα συμβεί αν και εφόσον εφαρμοσθεί με αποφασιστικότητα, αυστηρότητα και χωρίς τις γνωστές ισορροπίες «αλά καρτ».

Η δημοτική αρχή οφείλει να κοιτάξει την αλήθεια κατάματα και να αναζητήσει μεγάλους χώρους στάθμευσης στο κέντρο και στην παραλιακή ζώνη. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Καταρχάς, η προοπτική για ένα υπόγειο πάρκινγκ κάτω από την κεντρική πλατεία «κάηκε» οριστικά εξαιτίας της τελευταίας ανάπλασης που σχεδίασε ο πρώην δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας. Αντίθετα, η προοπτική για τη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ μέσω ΣΔΙΤ κάτω από το οδόστρωμα και το πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους, στο τμήμα από τη Βασιλίσσης Όλγας μέχρι τη Μακεδονίας, παραμένει ζωντανή. Η δημοτική αρχή πρέπει να εξετάσει σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο, αν θέλει να προσφέρει πραγματική διέξοδο. Για το ενδεχόμενο μιας «διπλής ανάπλασης» στις αθλητικές εγκαταστάσεις, θα γράψουμε αύριο.

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