Η «Οδύσσεια» από την Πύλο μέχρι τη Σπάρτη

Τον Αύγουστο του 2020 με αφορμή τις πρωτοβουλίες για την ανασκαφή στην Υπαπαντή έγραψα επί λέξει:

«Οι μελετητές της Οδύσσειας γνωρίζουν ότι από τους αλεξανδρινούς χρόνους ονομάζονται Τηλεμάχεια οι τέσσερις πρώτες ραψωδίες, όπου γίνεται αναφορά στον Τηλέμαχο, το γιο του Οδυσσέα, και στο ταξίδι που έκανε στην Πύλο και στη Σπάρτη αναζητώντας πληροφορίες για τον αγνοούμενο πατέρα του.

Οι μελετητές επίσης γνωρίζουν ότι από τις 41 ημερολογιακές ημέρες της Οδύσσειας, η Τηλεμάχεια καλύπτει τις 6 πρώτες και ότι η 3η, η 4η και η 5η ημέρα διαδραματίζονται στη Μεσσηνία, ενώ η 6η στη Λακωνία. Όμως, πόσοι Μεσσήνιοι γνωρίζουν ότι ο Τηλέμαχος, ταξιδεύοντας με το γιο του Νέστορα τον Πεισίστρατο, από την Πύλο στη Σπάρτη, διανυκτέρευσε στις αρχαίες Φαρές; Πόσοι Καλαματιανοί γνωρίζουν ότι η πόλη τους στα ομηρικά έπη ονομαζόταν Φαρές; Πόσοι Ελληνες γνωρίζουν ότι η σημερινή Πύλος δεν ταυτίζεται με την ομηρική Πύλο και ότι τα ανάκτορα του Νέστορα βρίσκονται βόρεια της Βοϊδοκοιλιάς στη Χώρα; Και πόσοι επισκέπτες γνωρίζουν ότι η σημερινή Μεσσηνία ταυτίζεται με το ομηρικό βασίλειο του Νέστορα;

Η απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις είναι αυτονόητη, αφού μεταξύ άλλων δεν υπάρχει καμιά εκδήλωση αφιερωμένη στην Τηλεμάχεια, ούτε κανένα μνημείο στη σημερινή Καλαμάτα που να θυμίζει στους επισκέπτες το πέρασμα του Τηλέμαχου από τις ομηρικές Φαρές. Ειδικά στην Καλαμάτα ο επισκέπτης, που δύσκολα θα φτάσει στο ναό του Ποσειδώνα στα Ακοβίτικα, εύκολα μπορεί να πιστέψει ότι η ιστορία της πόλης ξεκινά τον Μεσαίωνα, αφού δεν υπάρχουν παλιότερα μνημεία».

Στη συνέχεια πρότεινα: «Η πνευματική, οικονομική και πολιτική ηγεσία της Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τη γειτονική Λακωνία, θα πρέπει να διοργανώνουν κάθε χρόνο τετραήμερες, τουλάχιστον, εκδηλώσεις με την ονομασία "Τηλεμάχεια". Οι διοργανωτές, εκτός από μεγάλα πολιτιστικά events, μπορούν να προγραμματίσουν και έναν τετραήμερο αγώνα δρόμου με παράλληλες πεζοπορίες, ακολουθώντας το ταξίδι του Τηλέμαχου από τη Βοϊδοκοιλιά στο παλάτι του Νέστορα, από εκεί στις Φαρές και τελικά στη Σπάρτη».

Τα χρόνια πέρασαν, ευτυχώς οι ανασκαφές στην Υπαπαντή έφεραν στο φως τις κλασικές Φαρές και ο Κρίστοφερ Νόλαν με την κινηματογραφική «Οδύσσεια» έφερε τη Μεσσηνία στο διεθνές προσκήνιο. Στο αυριανό φύλλο θα αναλύσουμε την προοπτική αξιοποίησης αυτής της προβολής και τη αδυναμία της τοπικής ηγεσίας να διαχειριστεί τους επωφελώς την «Οδύσσεια» και τα μυκηναϊκά μνημεία.

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