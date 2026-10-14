Πελοπόννησος: Η φτώχεια των αριθμών και ο πλούτος των πάνελ

Για μια ακόμα φορά οι αριθμοί αφηγούνται όσα αποφεύγουν να συζητήσουν οι πολιτικοί που κάνουν καριέρα εκτοξεύοντας επικοινωνιακά πυροτεχνήματα από τα πάνελ των συνεδρίων.

Και επειδή τα πυροτεχνήματα εντυπωσιάζουν περισσότερο από τους οικονομικούς δείκτες, η Πελοπόννησος εξακολουθεί να πανηγυρίζει για την ανάπτυξη που έρχεται, ενώ η παραγωγικότητα των επιχειρήσεών της παραμένει καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, η προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο στην Πελοπόννησο ανέρχεται σε 17.301 ευρώ, έναντι 31.938 ευρώ στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η υστέρηση φτάνει το 45,8% και η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην κλίμακα της παραγωγικότητας καταλαμβάνει τη δέκατη θέση μεταξύ των δεκατριών περιφερειών. Ακόμα και χωρίς την Αττική, η οποία ανεβάζει σημαντικά τον μέσο όρο, η Πελοπόννησος υπολείπεται των υπόλοιπων έντεκα περιφερειών κατά 12,6%. Η γενική εικόνα, ωστόσο, κρύβει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση.

Η μεταποίηση της Πελοποννήσου βρίσκεται στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, με προστιθέμενη αξία 42.893 ευρώ ανά απασχολούμενο. Ξεπερνά την Κεντρική Μακεδονία κατά 19,4% και την Κρήτη κατά 42,4%. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που παράγουν αξία, ακόμα και μέσα σε ένα περιβάλλον χαμηλής συνολικής παραγωγικότητας. Το πραγματικό ναυάγιο εντοπίζεται σε δραστηριότητες που απασχολούν χιλιάδες εργαζομένους.

Στα καταλύματα και στην εστίαση, όπου εργάζονται 33.354 άνθρωποι, η προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο περιορίζεται στα 7.108 ευρώ. Στην Κρήτη φτάνει τα 20.788 ευρώ και στο Νότιο Αιγαίο τα 22.775 ευρώ. Αυτή είναι η οικονομική πραγματικότητα πίσω από τις πανηγυρικές ανακοινώσεις για την τουριστική ανάπτυξη. Αντίστοιχα, στις κατασκευές η παραγωγικότητα είναι 35,2% χαμηλότερη από την Κεντρική Μακεδονία και στις επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες 30,1% χαμηλότερη. Οι διαφορές αυτές επηρεάζονται και από τη σύνθεση των επιχειρήσεων και την εποχικότητα. Παραμένουν όμως αρκετά μεγάλες ώστε να απαιτούν εξηγήσεις. Και κυρίως να προκαλούν αμηχανία σε όσους μετρούν την ανάπτυξη με επισκέψεις υπουργών, υπογραφές μνημονίων και φωτογραφίες χαμογελαστών αξιωματούχων.

Το πρόβλημα είναι ότι τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα σβήνουν σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι οικονομικές επιδόσεις συνοδεύουν τους πολίτες σε ολόκληρη τη ζωή τους

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