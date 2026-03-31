Η πολιτική αδράνεια μπλοκάρει την πόλη

Το Σάββατο όποιος επιχειρούσε να μεταβεί από την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας προς το κέντρο και την Παραλία με αυτοκίνητο, θα χρειαζόταν από μισή έως μία ώρα! Το να ξεμπλοκάρει κάποιος από τον χαμό γύρω από την Κεντρική Αγορά ήταν ένα άλλο αυτόνομο «πρότζεκτ», αγνώστου χρόνου, που εξαρτιόταν από το αν έχουν παρκάρει ή όχι πάνω στις γωνίες και αν δεν είχαν μπλοκάρει τα πάντα.

Η πραγματικότητα αυτή, σε μια περίοδο που η Καλαμάτα δεν έχει ιδιαίτερα ξένο κόσμο, δείχνει ότι τις επόμενες εβδομάδες τα πράγματα θα επιδεινωθούν δραματικά, αν δεν υπάρξει μέριμνα και δεν ληφθούν μέτρα που θα ξεμπλοκάρουν την κυκλοφορία και θα καταστήσουν λειτουργική την πόλη. Κάποιοι θα σπεύσουν να υποστηρίξουν ότι «μια μέρα είναι και για κάποιες ώρες, τι να κάνουμε;». Δεν είναι βέβαια έτσι, γιατί την ώρα αιχμής φαίνεται η ανθεκτικότητα μιας πόλης και επισημαίνονται τα προβλήματα. Σε κανονικές συνθήκες «ερημιάς» προφανώς και δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι ηγεσίες και οι πολιτικές χρειάζονται για την ώρα της «κακοκαιρίας» -στην καλοκαιρία όλα καλά πηγαίνουν.

Όπως έχει σημειωθεί επανειλημμένα, η Καλαμάτα έχει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα τις ώρες αιχμής, το οποίο δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν λύσεις, αλλά στο ότι δεν υπάρχει βούληση για να αναζητηθούν. Η κυκλοφοριακή μελέτη που εφαρμόζεται είναι από τη δεκαετία του ’80, ενώ οι θέσεις στάθμευσης δεν έχουν μείνει απλώς σε εκείνη την εποχή, έχουν και μειωθεί. Η νέα κυκλοφοριακή μελέτη είναι το πρώτο ζητούμενο και, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος στάθμευσης, μπορούν να δώσουν λύσεις. Η ενίσχυση, παράλληλα, της κινητικότητας με ποδήλατο και με τα πόδια είναι τα στοιχεία που μπορούν να αντιμετωπίσουν ριζικά το πρόβλημα της κυκλοφορίας και να καταστήσουν ελκυστική τη ζωή στην πόλη.

Εδώ και χρόνια δεν προχωρά τίποτα. Οι δημοτικές αρχές φοβούνται να προχωρήσουν σε νέες ρυθμίσεις, για να μη διαταραχθούν ισορροπίες. Αφήνουν τα πράγματα να σέρνονται και δεν προχωρούν ούτε καν σε μια ρύθμιση της κυκλοφορίας τις κρίσιμες ώρες. Ο έλεγχος της στάθμευσης είναι πλέον ανύπαρκτος, με αποτέλεσμα να κάνει ο καθένας κυριολεκτικά ό,τι τον βολεύει. Αν το επόμενο διάστημα δεν αλλάξει κάτι, έστω στο επίπεδο του ελέγχου και της ρύθμισης, η κατάσταση θα ξεφύγει. Ήδη τα αναπλασμένα με βιοκλιματικούς κυβόλιθους πεζοδρόμια έχουν μετατραπεί σε πάρκινγκ, κάτι που θα επιδεινωθεί όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η ακατανόητη 24ωρη χρέωση στα πάρκινγκ του Νέδοντα. Δεν φτάνει που έχουν αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους, και αυτά που κάνουν επιδεινώνουν, αντί να βελτιώνουν, την κατάσταση. Αυτό το λες και επιτυχία!

