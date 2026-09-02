Ο λογαριασμός του ΦΟΔΣΑ φτάνει στις δημοτικές αρχές

Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) αποτελούν κρίσιμη υποδομή για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Οι δήμοι αναγκάζονται σήμερα να κουβαλούν με απορριμματοφόρα τα σκουπίδια στις μονάδες επεξεργασίας, ενώ αν λειτουργούσε ένας σταθμός μεταφόρτωσης, αυτό θα γινόταν με ένα φορτηγό μία φορά την ημέρα. Μιλάμε για απίστευτη σπατάλη πόρων σε πετρέλαια και ανταλλακτικά, με επιβάρυνση του στόλου των απορριμματοφόρων και βέβαια με απασχόληση του προσωπικού και καθυστέρηση στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Η καθυστέρηση στην κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης στοιχίζει δηλαδή πολύ ακριβά και αποτελεί κορυφαία αποτυχία των δημοτικών αρχών.

Η ευθύνη για την καθυστέρηση στην κατασκευή των ΣΜΑ στην Πελοπόννησο ανήκει τυπικά στον ΦΟΔΣΑ και τη διοίκησή του. Ο ΦΟΔΣΑ είναι όμως ο κοινός φορέας των δήμων της Πελοποννήσου και έχει την ευθύνη διαχείρισης υποδομών και προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τα απορρίμματα. Η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ δεν προκύπτει από το υπερπέραν, αλλά εκλέγεται από τους δήμους της Πελοποννήσου και πρόσκειται στη Ν.Δ., που έχει την πλειοψηφία στις δημοτικές αρχές. Δεν είναι δηλαδή κάποιος ανεξάρτητος φορέας, αλλά πολιτικό και αυτοδιοικητικό όργανο.

Οι αποφάσεις της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ, οι αδυναμίες και οι καθυστερήσεις θα έπρεπε να αποτελούν βασικό αντικείμενο των δημοτικών αρχών που λογοδοτούν στους πολίτες. Κανένας από τον ΦΟΔΣΑ δεν έχει εκλεγεί απευθείας και η νομιμοποίηση αντλείται εμμέσως από την κάλπη των δημοτικών εκλογών. Η αποτυχία δεν αφορά δηλαδή τον ΦΟΔΣΑ, αλλά αυτούς που έχουν εκχωρήσει την αρμοδιότητα, δηλαδή τις δημοτικές αρχές. Η διευκρίνιση αυτή θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη για να σταματήσουν να κρύβουν τις ευθύνες.

Το τι έγινε και δεν έγινε με τα περιβόητα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, το γιατί δεν προχωρά η κατασκευή των ΣΜΑ και περιμένουν να βρεθεί χρηματοδοτικό πλαίσιο, το πότε και από ποιους θα πληρωθούν τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί είναι ζητήματα για τα οποία δεν θα απολογηθεί στους πολίτες κανένας από τον ΦΟΔΣΑ. Οι πολίτες πληρώνουν ήδη ακριβά τον λογαριασμό της διαχείρισης των σκουπιδιών που μεταφέρονται με υψηλό κόστος στις μονάδες επεξεργασίας, θα πληρώσουν όπως φαίνεται και τα πρόστιμα για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης και θα πρέπει να έχουν καθαρή εικόνα για το πού θα χρεώσουν τον πολιτικό λογαριασμό. Η μεταβίβαση της ευθύνης και το κρυφτό δεν μπορούν να αποτελούν το διαρκές άλλοθι. Οι λανθασμένες επιλογές έχουν κόστος, το οποίο θα καταβληθεί στο ταμείο και στην κάλπη.

panagopg@gmail.com