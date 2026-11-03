Οι ελαιοπαραγωγοί πληρώνουν ακριβά την καθυστέρηση

Η καθυστέρηση μερικών ημερών στην καταβολή της επιδότησης στους αγρότες πριν από μερικά χρόνια προκαλούσε τεράστιες αντιδράσεις και τριγμούς στο πολιτικό σύστημα. Στην ιστορία μπορεί να έχει μείνει το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά», αλλά υπάρχουν δεκάδες άλλες «μάχες» για την έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων. Όλα αυτά όμως που συνέβησαν κατά το παρελθόν δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει φέτος. Δεν μιλούμε απλώς για καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων, αλλά για αδυναμία υποβολής αιτήσεων!

Υπάρχει πλέον βάσιμη αμφιβολία για την καταβολή των προκαταβολών εντός του έτους, όταν στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. έχει ήδη καταβληθεί από τον Ιούλιο! Πρόκειται για απίστευτη ολιγωρία και απαξίωση των αγροτών. Το καταπληκτικό είναι ότι η συγκεκριμένη αποτυχία δεν προκαλεί έστω παρόμοιες αντιδράσεις με αυτές του παρελθόντος, και αυτό έχει τη σημασία του. Από τη μια πλευρά η κοινή γνώμη θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις είναι ζήτημα διαφθοράς και, ούτε λίγο ούτε πολύ, «καλά να πάθουν οι παραγωγοί», ενώ από την άλλη οι αγρότες νιώθουν αδύναμοι και παραιτημένοι στη μοίρα τους.

Ο συνδυασμός αδιαφορίας και παραίτησης είναι αυτός που διαμορφώνει το νέο κύμα φυγής από την αγροτική παραγωγή. Οι επιδοτήσεις δεν δίνονται από την Ε.Ε. ως «δώρα», αλλά ως ουσιαστική στήριξη της παραγωγής προϊόντων. Πρόκειται κυρίως για εισοδηματική ενίσχυση των παραγωγών προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάλειψη του αγροτικού χώρου και να διασφαλιστεί η προσφορά προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές. Μόνο στην Ελλάδα οι επιδοτήσεις δαιμονοποιήθηκαν σε σημείο να θεωρούνται καταστροφή για τον αγροτικό χώρο, και μόνο εδώ βέβαια παρουσιάστηκε η εκτεταμένη διαφθορά που αποκαλύφθηκε πρόσφατα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι Μεσσήνιοι ελαιοπαραγωγοί είναι αυτοί που θα πληρώσουν φέτος πολύ ακριβά την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα έχουν στα χέρια τους κρίσιμους πόρους για τη συγκομιδή, αλλά ότι θα αναγκαστούν να πουλήσουν «όσο-όσο» για να καλύψουν τα έξοδά τους. Το «όσο-όσο» αποτυπώνεται ήδη στην αγορά και στα ελαιοτριβεία της περιοχής, προκαλώντας κυριολεκτικά απογοήτευση.

Η παράταση μέχρι τις 10 Νοεμβρίου για την ολοκλήρωση των αιτήσεων είναι αστεία και δεν πρόκειται να δώσει καμία λύση. Οι αιτήσεις δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τότε, γιατί τα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι σε πολλές περιπτώσεις αδύνατον να ξεπεραστούν. Κάποιοι αγρότες είναι σίγουρο πλέον ότι θα χάσουν σημαντικά ποσά από την επιδότηση. Μένει να δούμε, λίγο πριν τις εκλογές, στο τελικό ταμείο πόσο θα είναι το χαμένο εισόδημα για την περιοχή. Οι εκλογές θα συμπέσουν με τον απολογισμό και αυτό είναι αδύνατον να μην μετρήσει.

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