«Μάχες» για ξαπλώστρα στην παραλία Καλαμάτας

Ολοένα και περισσότεροι ντόπιοι και παραθεριστές από τους οικισμούς της Νότιας Πελοποννήσου προτιμούν για το μπάνιο τους τις οργανωμένες παραλίες της Καλαμάτας, αφού, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μόνο ένα μικρό ποσοστό πάει στη θάλασσα για να στρώσει πετσέτα κάτω από τη δική του ομπρέλα.

Ειδικά τα Σαββατοκύριακα, οι μάχες για μια ξαπλώστρα τείνουν να γίνουν… ομηρικές, και μόνο οι ανόητοι δεν αντιλαμβάνονται ότι όσο γρήγορα πέρασε η Καλαμάτα από την ανοργάνωτη στην οργανωμένη παραλία, άλλο τόσο γρήγορα θα περάσουμε από τις δωρεάν στις επί πληρωμή ξαπλώστρες. Έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να «ανακαλύψει» κάποιος τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, για να αντιληφθεί ότι η μεγάλη ζήτηση και η σταθερή προσφορά θα οδηγήσουν όχι μόνο σε αύξηση των τιμών, αλλά και σε μεγάλες ανακατατάξεις στην αγορά. Η δημοτική αρχή Καλαμάτας όμως δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη επέκτασης της παραλίας της Καλαμάτας μέχρι τον Πάμισο, ώστε να ικανοποιηθούν οι μελλοντικές ανάγκες που θα δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός του Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος». Ειλικρινά, δεν ξέρω αν η δημοτική παράταξη Νίκα και Βασιλόπουλου εκφράζει συνειδητά τη συντηρητική επιχειρηματική τάξη, που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα στην πόλη για να διατηρήσει τα προνόμιά της ή αν απλώς δυσκολεύεται να «διαβάσει» τις σύγχρονες ανάγκες της Καλαμάτας, επειδή διατηρείται στην εξουσία ικανοποιώντας απαρχαιωμένα αιτήματα ψηφοφόρων.

Είμαι βέβαιος όμως -και οι μάχες της ξαπλώστρας επιβεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές- ότι η οικονομία της Καλαμάτας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, πέρα από τα όρια του οποίου θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη η διαχείριση της νέας καθημερινότητας από την άρχουσα πολιτική και επιχειρηματική τάξη. Ουσιαστικά, η άρχουσα τάξη θα πληρώσει σύντομα και χωρίς να το πάρει χαμπάρι τα λάθη του παρελθόντος και κυρίως την αδυναμία της να προετοιμάσει την πόλη του 21ου αιώνα. Η «κολοβή» οδός Κρήτης, η αναξιοποίητη Δυτική Παραλία και η πολεοδομική απραξία μπορεί να χάρισαν εκλογικές νίκες στο παρελθόν, αλλά περιέχουν μέσα τους τα σπέρματα των ηττών του μέλλοντος.

