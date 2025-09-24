Η αεροπορική πύλη της Πελοποννήσου

Τα στοιχεία της ΥΠΑ και της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά: Το 92% των επισκεπτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου φτάνει οδικώς, ενώ μόλις το 8% χρησιμοποιεί τον Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος».

Παρά τις αυξανόμενες αφίξεις ξένων ταξιδιωτών στο αεροδρόμιο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» παραμένει η κεντρική εναέρια πύλη της Πελοποννήσου, καθώς μέσω αυτού φτάνουν όλοι οι επισκέπτες από τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, πριν συνεχίσουν οδικώς. Η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύει δύο πράγματα: Πρώτον, την αδιαμφισβήτητη δυναμική του Αερολιμένα Καλαμάτας, και δεύτερον, την αδράνεια των τοπικών αρχών, που επί δεκαετίες δεν κατάφεραν να τον καταστήσουν την κύρια πύλη εισόδου της Πελοποννήσου.

Ενώ οι Βρετανοί, οι Αυστριακοί και άλλες εθνικότητες επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό να φτάνουν απευθείας στην Καλαμάτα, η αγορά της Βόρειας Αμερικής - με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως- χάνεται, επειδή οι τοπικές υποδομές και οι στρατηγικές επιλογές δεν υποστήριξαν ποτέ απευθείας συνδέσεις. Το ίδιο ισχύει και για μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές (Γερμανία 20,9%, Γαλλία 13%, Ιταλία 10,4% Ισπανία 0,3%), όπου ο Αερολιμένας Καλαμάτας εμφανίζει μερίδιο πολύ μικρότερο από το πραγματικό του δυναμικό.

Η παραχώρηση του αεροδρομίου στη Fraport και στην ΤΕΜΕΣ δημιουργεί νέες προοπτικές. Με επενδύσεις σε υποδομές, καλύτερη αεροπορική συνδεσιμότητα και ολοκληρωμένη τουριστική στρατηγική, το αεροδρόμιο μπορεί να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει πραγματική πύλη της Πελοποννήσου. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα τουρισμού, αλλά συνολικής ανάπτυξης: Περισσότερες αφίξεις στην Καλαμάτα σημαίνουν έσοδα για τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα, την εστίαση, νέες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Σημαίνει επίσης αναβάθμιση του ίδιου του brand “Καλαμάτα”, που μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Νότια Ελλάδα.

Η Καλαμάτα και η Μεσσηνία έχουν μπροστά τους μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί ξανά. Η αδιαφορία τού χθες πρέπει να αντικατασταθεί από συνεργασία και τόλμη. Γιατί μόνο έτσι ο Αερολιμένας Καλαμάτας μπορεί να γίνει αυτό που του αξίζει: η αεροπορική πύλη της Πελοποννήσου.

