Βιώσιμη λύση ο προαστιακός της Μεσσηνίας

Η δημόσια συζήτηση για τη μετατροπή της γραμμής Κόρινθος - Καλαμάτα σε ποδηλατόδρομο, όσο κι αν αναδεικνύει μια οικολογική διάθεση, δεν λύνει το ουσιαστικό πρόβλημα: την απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την επαναφορά του σιδηροδρόμου στη λειτουργία. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αποτροπή μιας λανθασμένης επιλογής, αλλά η κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να επανασυνδεθεί και να αποκατασταθεί η γραμμή Ασπρόχωμα - Μεσσήνη, η οποία ξηλώθηκε για την κατασκευή του νέου δρόμου Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος. Χωρίς αυτή την παρέμβαση, ο προαστιακός σιδηρόδρομος της Μεσσηνίας δεν μπορεί να λειτουργήσει, παρότι θα μπορούσε να προσφέρει στην περιοχή ένα πραγματικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα.

Ο προαστιακός δεν είναι απλώς μια ιδέα νοσταλγίας για τις παλιές εποχές του τρένου. Είναι ένα βιώσιμο και ρεαλιστικό μέσο μεταφοράς, που μπορεί να εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους όσο και τους χιλιάδες επισκέπτες της Μεσσηνίας. Υπολογίζεται ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο Καλαμάτας περισσότεροι από 600.000 επιβάτες, καθώς η Fraport προβλέπει διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης στην τρέχουσα πενταετία. Ήδη ο αερολιμένας πλησιάζει τις 330.000 ετήσιες αφίξεις και αναχωρήσεις.

Ο προαστιακός θα μπορούσε να συνδέει το λιμάνι, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, το Νοσοκομείο, τις ΒΙΠΕ Μελιγαλά και Καλαμάτας, αλλά και τους οικισμούς Μεσσήνης, Θουρίας, Άρι, Βαλύρας, Μελιγαλά και Διαβολιτσίου, δημιουργώντας ένα συνεκτικό πλέγμα μετακινήσεων. Η επιτυχία του, βέβαια, προϋποθέτει τακτικά δρομολόγια από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ, επαρκή συντήρηση της υποδομής και σύνδεση των σταθμών με τους οικισμούς μέσω μικρών βαν ή λεωφορείων. Παρά τα παραπάνω, η σιωπή της τοπικής οικονομικής, πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας είναι εκκωφαντική. Ενώ δεν λείπουν οι δηλώσεις για ζητήματα ελάσσονος σημασίας, κανείς δεν τολμά να θέσει στο επίκεντρο ένα έργο, που μπορεί να μεταμορφώσει τη Μεσσηνία και να της προσφέρει σταθερή αναπτυξιακή προοπτική.

Αναχώρηση από ΣΣ Καλαμάτας (19-8-2005, φωτο. Γ. Νάθενας στη σελίδα του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμων Μεσσηνίας )

lathanasis@yahoo.gr