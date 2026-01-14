Ποιος φοβάται τα ανοιχτά αρχεία

Ένα τροχαίο δυστύχημα, μια ημερομηνία θανάτου, μια είδηση που είχε καταγραφεί στον τοπικό Τύπο. Η έρευνα αυτή, που σήμερα θα έπρεπε να εξελίσσεται γρήγορα και με ακρίβεια, κατέληξε να αποκαλύπτει ένα ευρύτερο πρόβλημα: τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα αρχεία των τοπικών εφημερίδων.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο έρευνας μόνο όταν έχει πρόσβαση σε οργανωμένα, πλήρη και λειτουργικά δεδομένα. Στην περίπτωση των εφημερίδων της δεκαετίας του ’60, αυτή η προϋπόθεση απουσιάζει. Τα φύλλα βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικές πλατφόρμες, η πρόσβαση περιορίζεται συχνά σε προεπισκοπήσεις, ενώ μεγάλο μέρος του υλικού έχει ψηφιοποιηθεί μόνο ως εικόνα, χωρίς δυνατότητα αναζήτησης.

Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα αρχεία «υπάρχουν» θεωρητικά, αλλά πρακτικά παραμένουν απρόσιτα λόγω τεχνικών αστοχιών και εγκαταλελειμμένων υποδομών. Η εικόνα αυτή προέκυψε από μια ψηφιοποίηση που προχώρησε αποσπασματικά, με έργα περιορισμένης διάρκειας και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Παράλληλα, τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν ένα θολό πεδίο, χωρίς ξεκάθαρες αποφάσεις για το ποιος φέρει την ευθύνη διάθεσης του ιστορικού Τύπου. Το αποτέλεσμα είναι μια μόνιμη επιφύλαξη από τους φορείς, που οδηγεί σε ελεγχόμενη και μερική πρόσβαση. Στο βάθος υπάρχει και η παλιά, γνώριμη υποτίμηση του τοπικού Τύπου.

Κι όμως, στις επαρχιακές εφημερίδες αποτυπώνεται η καθημερινή ιστορία: οι άνθρωποι, τα γεγονότα, οι συγκρούσεις και οι τραγωδίες που δεν χώρεσαν ποτέ στις επίσημες αφηγήσεις. Εκεί βρίσκονται και οι δύσκολες περίοδοι, από την Κατοχή έως τα μετεμφυλιακά χρόνια, που εξακολουθούν να προκαλούν αμηχανία. Αυτή η εμπειρία δείχνει κάτι ουσιαστικό.

Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σαν καθρέφτης. Φέρνει στην επιφάνεια τα κενά, τις παραλείψεις και τις επιλογές δεκαετιών. Και θέτει ένα ερώτημα που αφορά άμεσα το κοινό καλό: τα αρχεία θα αντιμετωπιστούν ως ζωντανό εργαλείο γνώσης ή θα παραμείνουν μια ψηφιακή αποθήκη με σπασμένες πόρτες; Από αυτή την απάντηση εξαρτάται αν η μνήμη θα παραμείνει προσβάσιμη ή θα συνεχίσει να χάνεται στη σιωπή.

lathanasis@yahoo.gr