House of Cards σε μεσσηνιακό φόντο

«Στη χώρα υπάρχει μια εκτεταμένη ατμόσφαιρα διαφθοράς, μια αίσθηση κράτους-λάφυρου. Μια ιδιοκτησιακή αντίληψη γύρω από τους θεσμούς. Μια κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες, όπου πολλές φορές υπάρχει περιφρόνηση και της ηθικής και της λογικής. Αυτό είναι μια αλαζονεία δίχως προηγούμενο» δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξη που παραχωρεί στο BEST TV.

Στον Δήμο Καλαμάτας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οι άρχοντες χάνουν τη μισή τους ζωή πριν προσθέσει ο Αντώνης Σαμαράς πως «είναι τόση η αλαζονεία που προωθεί το μήνυμα Μητσοτάκης ή χάος». Αν ο Μεσσήνιος πολιτικός διατηρεί έστω και μια επαφή με την πραγματικότητα στην περιοχή, αντιλαμβάνεται πως τα προβλήματα της αυταρχικής διακυβέρνησης και της έλλειψης αντιπολίτευσης δεν αποτελούν ευθύνη ενός μόνο προσώπου. Αν ευθυνόταν μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα κινδύνευε ο πλανήτης από τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Ερντογάν. Ούτε θα κυριαρχούσε διεθνώς η ίδια δομή με διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε κυβερνήσεις, αυτοδιοίκηση και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις κλείνουν οριστικά τον ιστορικό κύκλο των μαζικών κομμάτων, όπως ακριβώς στην οικονομία τελειώνει η εποχή της μαζικής βιομηχανικής παραγωγής. Αυτή η μετάβαση επιτρέπει σε αριβίστες να σκαρφαλώνουν με άνεση στην ηγεσία πολιτικών και οικονομικών θεσμών. Στη συνέχεια διοικούν αυταρχικά και δεν λογοδοτούν πουθενά. Η κατάρρευση των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και η ψηφιακή δυνατότητα παράκαμψης των ελεγκτικών μηχανισμών αποτελούν τα τέλεια εργαλεία για κάθε πολιτικό και επιχειρηματία που διοικεί με την οικογένεια και την παρέα του.

Η τηλεοπτική σειρά House of Cards περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το μοντέλο της εξουσίας ως ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Σε αυτό κερδίζει όποιος αντέχει να λερωθεί περισσότερο. Ο Αντώνης Σαμαράς γνωρίζει άριστα το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς το σύστημα τον αναδεικνύει, με τη συνδρομή της μεσσηνιακής παρέας του, πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό. Τα κροκοδείλια δάκρυα για τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης αποτελούν μέρος της ίδιας παράστασης.

Μαζικά λαϊκά κόμματα δεν υπάρχουν πια —με εξαίρεση το ΚΚΕ που παραμένει απομεινάρι μιας άλλης εποχής— και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνουν την ιστορική αλήθεια.

lathanasis@gmail.com