Ο υδροκεφαλισμός του κράτους με νέα σύνορα

Στο Μαξίμου φαίνεται πως ανακάλυψαν ξανά τον χάρτη της Ελλάδας και αποφάσισαν να παίξουν με τα σύνορα της περιφέρειας, λες και πρόκειται για άσκηση επί χάρτου σε κάποιο σεμινάριο διοίκησης.

Ο νέος εκλογικός νόμος που σχεδιάζει η κυβέρνηση επισημοποιεί μια «περιφερειακή Βαβέλ», η οποία προκαλεί ζάλη σε όποιον προσπαθήσει να την αποκωδικοποιήσει. Αν το νομοσχέδιο γίνει νόμος του κράτους, η Μεσσηνία και η Πελοπόννησος θα βρεθούν εγκλωβισμένες σε έναν λαβύρινθο αλληλοσυγκρουόμενων ορίων. Από τη μία, θα έχουμε μια γιγαντιαία εκλογική περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που ταυτίζεται με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Από την άλλη, στον υγειονομικό χάρτη παραμένει η 6η ΥΠΕ, που περιλαμβάνει και την Ήπειρο. Στον αυτοδιοικητικό χάρτη επιβιώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ στον πρώτο βαθμό η Μεσσηνία διατηρεί τους έξι δήμους της, τα όρια των οποίων προφανώς δεν θα έχουν καμία σχέση με τις σχεδιαζόμενες μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του νομού.

Είναι προφανές ότι αυτό το διοικητικό αλαλούμ δεν υπηρετεί καμία ανάγκη οικονομικής ή κοινωνικής ενοποίησης της Πελοποννήσου. Δεν ακολουθεί ούτε τη λογική της συγκέντρωσης ούτε της αποκέντρωσης. Ακόμα και η καχυποψία για μικροκομματικές σκοπιμότητες μοιάζει μετέωρη, αφού κανένας λογικός αναλυτής δεν μπορεί να προβλέψει τον πολιτικό χάρτη του 2031 για να σχεδιάσει νόμους «κομμένους και ραμμένους» στα μέτρα του.

Πρόκειται για έναν επιπόλαιο σχεδιασμό των γραφείων της Αθήνας, που αγνοεί παντελώς τις ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου. Κυρίως, όμως, αγνοεί τις δημογραφικές τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται. Η ερημοποίηση της υπαίθρου δεν αντιμετωπίζεται με μονοεδρικές-φαντάσματα και διοικητικά υβρίδια. Αν κυβέρνηση και αντιπολίτευση θέλουν πραγματικά να αναχαιτίσουν την κατάρρευση της Περιφέρειας, οφείλουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Χρειαζόμαστε έναν ενιαίο αυτοδιοικητικό, εκλογικό και υγειονομικό χάρτη με ταυτόσημα όρια. Οτιδήποτε άλλο απλώς ενισχύει τον υδροκεφαλισμό του κράτους, σπρώχνοντας το 70% του πληθυσμού προς την Αττική και αφήνοντας την ελληνική περιφέρεια να μαραζώνει πίσω από μπερδεμένες γραμμές στον χάρτη. lathanasis@gmail.com