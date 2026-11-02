Καλαμάτα: Διεθνές συνεδριακό κέντρο το κλειστό στα Παλιάμπελα;

Το σχεδιαζόμενο κλειστό γυμναστήριο 3.500 θέσεων μπορεί να καλύψει αθλητικές ανάγκες πολλών δεκαετιών. Η οικονομική βιωσιμότητά του, όμως, αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί πριν από τη δημοπράτηση του έργου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο ένα γυμναστήριο τέτοιας δυναμικότητας να καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα αποκλειστικά από αθλητικές δραστηριότητες. Ακόμη και αν η Καλαμάτα αποκτήσει ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ στην κορυφαία εθνική κατηγορία, τα έσοδα από τους αγώνες δύσκολα θα επαρκούν για τη συντήρηση και τη λειτουργία μιας τόσο μεγάλης εγκατάστασης. Ούτε μπορεί να θεωρείται ρεαλιστική η προσδοκία ότι η πόλη θα φιλοξενεί κάθε χρόνο δημοφιλείς διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που θα γεμίζουν τις εξέδρες.

Γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η δυνατότητα αξιοποίησης του κλειστού γυμναστηρίου και ως διεθνούς συνεδριακού κέντρου. Μιας εγκατάστασης που θα μπορεί να φιλοξενεί συνέδρια χιλιάδων συμμετεχόντων, διαθέτοντας κατάλληλη ακουστική, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, χώρους εκθέσεων και αίθουσες παράλληλων συνεδριάσεων. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να προβλεφθεί ρητά στις προδιαγραφές και στη διακήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη και κατασκευή του έργου. Η εκ των υστέρων μετατροπή ενός αμιγώς αθλητικού κτηρίου θα είναι δυσκολότερη και πιθανότατα ακριβότερη.

Το σημερινό έλλειμμα ξενοδοχειακών κλινών της Καλαμάτας μπορεί μελλοντικά να αντιμετωπιστεί χάρη στις επενδύσεις της Costa Navarino. Τον Οκτώβριο του 2019, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος είχε ανακοινώσει από την Καλαμάτα τον σχεδιασμό τεσσάρων ξενοδοχείων στον Ριζόμυλο, δυναμικότητας άνω των 3.000 κλινών. Εφόσον υλοποιηθούν, θα απέχουν περίπου 20 λεπτά από τα Παλιάμπελα μέσω του νέου δρόμου. Η γειτνίαση με το Aεροδρόμιο Καλαμάτας αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα.

Η φιλοξενία μεγάλων διεθνών συνεδρίων μπορεί να ενισχύσει την αεροπορική συνδεσιμότητα και να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, δημιουργώντας δουλειές και τον χειμώνα. Η Καλαμάτα έχει την ευκαιρία να σχεδιάσει μια υποδομή διπλής χρήσης, που θα υπηρετεί τον αθλητισμό και την τοπική οικονομία. Αρκεί να αξιοποιήσει αυτή την προοπτική εγκαίρως, πριν οριστικοποιηθούν οι μελέτες.

σ.σ. 1: φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

σ.σ. 2 : το άρθρο δημοσιεύτηκε στην "Ε" πριν γίνει γνωστό ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει την χρηματοδότηση της κατασκευής του κλειστού τα Παλιάμπελα

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