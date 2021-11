COP26: «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» είδε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν έκρινε ότι ο στόχος για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου παραμένει «εφικτός», με δήλωσή της που δημοσιοποιήθηκε αργά χθες.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η «Συμφωνία της Γλασκώβης» «διατήρησε ζωντανούς τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού» του 2015, που προβλέπουν περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ει δυνατόν στον 1,5 βαθμό.

«Σημειώσαμε πρόοδο επί των τριών στόχων που ορίσαμε στην αρχή της COP26», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Πρώτον, να έχουμε δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών προκειμένου να παραμείνει εφικτό να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Δεύτερον, να επιτευχθεί ο στόχος για χρηματοδότηση 100 δισεκ. δολαρίων κατ’ έτος για την κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες και ευάλωτες χώρες. Και τέλος, να πετύχουμε μια συμφωνία για το πλαίσιο κανόνων της Συμφωνίας του Παρισιού», εξήγησε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Εάν υλοποιηθούν όλες οι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν στη Γλασκώβη, αναμένουμε ότι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη στους 2 βαθμούς Κελσίου. Άρα πρέπει και πάλι να δουλέψουμε περαιτέρω, προκειμένου η διάσκεψη για το κλίμα την επόμενη χρονιά στην Αίγυπτο να μας θέσει σταθερά στην πορεία προς τον 1,5 βαθμό Κελσίου», πρόσθεσε η ίδια.

COP26 is a step in the right direction.



1.5 degrees Celsius remains within reach; but the work is far from done.



The least we can do now is implement the promises of Glasgow as rapidly as possible and then aim higher.@TimmermansEU https://t.co/goIY7ST1iy pic.twitter.com/k9FzvJEMlo