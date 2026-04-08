Κανείς δεν μπορεί πια να κρύβεται

Το πρόβλημα με τις Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά το αποτέλεσμα λαθών και παραλείψεων των τελευταίων χρόνων. Οι πάντες γνώριζαν ότι οι Παθολογικές Κλινικές ήταν υποστελεχωμένες και λειτουργούσαν οριακά, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Ο υπουργός Υγείας πρόσφατα είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο και είχε ενημερωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης, αλλά δεν έκανε κάτι για να βρεθούν οι απαραίτητοι γιατροί, που θα απέτρεπαν την εκτέλεση εφημεριών με «εντέλλεσθε» από τον διοικητή.

Υπάρχει ένα συνολικό προβληματικό πλαίσιο που οδήγησε στην απόλυτη κατάρρευση των κλινικών. Το να καταβάλλεται προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης του προβλήματος με μισές αλήθειες αποτελεί πρόκληση. Οι κλινικές δεν έκλεισαν επειδή πήραν αναρρωτική άδεια οι γιατροί, αλλά γιατί οι γιατροί εξαντλήθηκαν ψυχικά και σωματικά -και αυτό δεν είναι δική τους ευθύνη. Το αν έγιναν κάποιες προσλήψεις ή αγοράστηκε εξοπλισμός σε ένα, έτσι κι αλλιώς, σε καλή κατάσταση κτηριακά νοσοκομείο, δεν αποτελεί απάντηση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, που είναι η εύρυθμη λειτουργία των Παθολογικών Κλινικών. Αλήθεια, τι νοσοκομείο είναι αυτό που δεν έχει σε λειτουργία παθολογική κλινική; Η προσπάθεια δικαιολόγησης αποτελεί, λοιπόν, πρόκληση και καλύτερη θα ήταν η ανάληψη της ευθύνης και η δρομολόγηση ουσιαστικής λύσης, αλλά η πολιτική γενναιότητα παραμένει ζητούμενο.

Αμήχανη και ενοχική είναι και η στάση των τοπικών εξουσιών. Οι βουλευτές της Ν.Δ. έχουν εξαφανιστεί, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου σιωπά, ενώ η δημοτική αρχή Καλαμάτας προσπαθεί να κρυφτεί με αποφάσεις διά περιφοράς. Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να καλέσει σε μια συνάντηση φορέων, έτσι ώστε να συγκροτηθεί μια ολοκληρωμένη και υλοποιήσιμη πρόταση. Να αποφασιστεί ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο, που θα καθιστά άμεσα το νοσοκομείο και τις κλινικές του αξιόπιστα, παρέχοντας αξιοπρεπείς και ασφαλείς υπηρεσίες στους πολίτες της περιοχής.

Η προβληματική λειτουργία των μονάδων υγείας στην περιοχή δεν μπορεί να είναι ζήτημα παρασκηνιακών διαβουλεύσεων. Απαιτούνται καθαρές αποφάσεις που θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα. Η επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων και η μεταβίβαση των ευθυνών δεν είναι ανεκτά από κανέναν. Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θέλουν να φέρουν σε δύσκολη θέση την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και την κυβέρνηση. Έχουν, προφανώς, τους λόγους και τα συμφέροντά τους, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Οι πολίτες της Μεσσηνίας αξίζουν πολύ καλύτερα και αυτό γίνεται πλέον κοινός τόπος, γιατί η υγεία ενώνει.

