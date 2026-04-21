Η ιδιώτευση ευνοεί λαμόγια και φελλούς

Η συγκρότηση ψηφοδελτίων αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα των κομμάτων και στη Μεσσηνία. Τα κόμματα δύσκολα πλέον βρίσκουν σημαντικές προσωπικότητες, επιτυχημένους επαγγελματίες και επιστήμονες για να τους εντάξουν στα ψηφοδέλτιά τους. Την ίδια στιγμή, στην πολιτική πιάτσα περιφέρονται ως υποψήφιοι διάφοροι μωροφιλόδοξοι/-ες και αρκετοί που αναζητούν μεροκάματο και καταξίωση μέσα από τη συμμετοχή τους στα βουλευτικά ψηφοδέλτια. Έτσι οι ηγεσίες των κομμάτων βρίσκονται στη δύσκολη θέση να μη βρίσκουν αυτούς που θέλουν και να αναγκάζονται να γεμίσουν τα ψηφοδέλτια με αυτούς που απομένουν.

Το πρόβλημα της συγκρότησης ψηφοδελτίων για τα παλιά κόμματα έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια. Τα πολλά προηγούμενα χρόνια υπήρχε διαγκωνισμός υποψηφίων και εσωτερική «μάχη» να αποκλειστούν επικίνδυνοι και ιδιαίτερα ισχυροί υποψήφιοι. Ήταν η εποχή που η συμμετοχή στην πολιτική και οι βουλευτικές υποψηφιότητες είχαν αίγλη και αποτελούσαν τιμή. Σήμερα αυτό έχει μεταβληθεί, δύσκολα αφήνει κάποιος τη δουλειά του για να μπλέξει σε μια λασπομαχία, ξοδεύοντας προσωπικό χρόνο και σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Επιπρόσθετα, αρκετοί είναι αυτοί που δεν αντέχουν το ενδεχόμενο της αποτυχίας, με αποτέλεσμα να διστάζουν να εκτεθούν στην κρίση των πολιτών. Σε μια ανταγωνιστική κοινωνία, η αίσθηση της ήττας έχει διαφορετική βαρύτητα από το παρελθόν, γι’ αυτό και πολλοί αποφεύγουν τις κακοτοπιές όταν οι πιθανότητες εκλογής δεν είναι ισχυρές.

Τα νέα κόμματα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η επιλογή υποψηφίων γίνεται με βάση τη δήλωση διαθεσιμότητας και προθυμίας να καλυφθούν τα οικονομικά έξοδα. Με απλά λόγια, ισχύει το «όσοι πιστοί προσέλθετε και δώστε και τον οβολό σας». Το καθένα με διαφορετική, βέβαια, αντίληψη και με κυρίαρχο τον ρόλο του αρχηγού, που καθορίζει τα πάντα και αλλάζει, αν χρειαστεί, και τη λίστα στις επαναληπτικές εκλογές. Μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, η οποία στο όνομα του αντισυστημισμού και της αντιπολιτικής βγάζει στην κεντρική πολιτική σκηνή κάθε περιοχής από καλοπροαίρετους πολίτες μέχρι ακραίες, γραφικές περιπτώσεις.

Η έλλειψη ισχυρού ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εκλογική μάχη αποτελεί άλλη μία ήττα για την πολιτική. Διολισθαίνουμε σε κάθε εκλογική μάχη όλο και χαμηλότερα και στέλνουμε τελικά στο Κοινοβούλιο όλο και περισσότερους, που δεν κάνουν για αυτόν τον ρόλο. Όταν οι σοβαροί και οι επιτυχημένοι προτιμούν την ιδιώτευση, είναι λογικό να μας κυβερνούν φελλοί, λαμόγια και ψώνια. Αυτό δεν μεταβάλλεται με την αποχή και την ιδιώτευση, αντίθετα, έτσι διογκώνεται, πνίγοντας τελικά όσους θεωρούν ότι αρκεί η προσωπική επιτυχία για να πάνε τα πράγματα μπροστά.

