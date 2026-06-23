Η χαμένη δεκαετία δεν είναι για πανηγυρισμούς

Η παραχώρηση του Αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας Α.Ε. έκλεισε τον κύκλο μιας μεγάλης περιόδου για τη Μεσσηνία. Οι πρώτες συζητήσεις για την παραχώρηση της λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων σε ιδιώτες ξεκίνησαν το 2010. Οι αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο κλιμακώθηκαν και εντάθηκαν το 2011, την περίοδο του αντιμνημονιακού πυρετού. Σε εκείνη τη φάση, ελάχιστοι σε τοπικό επίπεδο στήριξαν την επιλογή της παραχώρησης.

Ακόμα και η τοπική Ν.Δ., όπως και οι τοπικοί φορείς στους οποίους είχε επιρροή, «ψαρεύαν στα θολά νερά», μιλώντας για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με έργα υποδομής και διάφορα άλλα γενικόλογα. Δεν τάσσονταν ευθέως κατά της παραχώρησης, αλλά έθεταν ως προϋπόθεση την ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις, κλείνοντας το μάτι στους αντιδρώντες. Στον χώρο της αριστεράς τα πράγματα ήταν απολύτως ξεκάθαρα, η παραχώρηση του αεροδρομίου χαρακτηριζόταν «ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας» και υπογραμμιζόταν μάλιστα ότι το αεροδρόμιο ήταν σε εκρηκτική ανάπτυξη και θα είχε μεγάλη κερδοφορία, ενώ εκφράζονταν και φόβοι ότι θα αυξηθούν τα τέλη και θα πληγεί ο τουρισμός. Με λίγα λόγια, όλα στο μίξερ και ό,τι βγει.

Το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, λόγω των αντιδράσεων αλλά και επειδή δεν ήταν το «ελκυστικό φιλέτο» που νόμιζαν οι υπερασπιστές του δημόσιου συμφέροντος, δεν μπήκε στον πρώτο κύκλο της παραχώρησης των αεροδρομίων στη Fraport. Το τι ακολούθησε μετά, όλοι το γνωρίζουν. Το ποια ήταν η εξέλιξη των αεροδρομίων που παραχωρήθηκαν και τι έσοδα έφεραν στις τοπικές οικονομίες είναι γνωστό —όπως γνωστό είναι και το πού βρίσκεται σήμερα το αεροδρόμιο που έμεινε στα χέρια του κράτους, όπου ψάχνουν κάθε χρόνο να βρουν λεφτά για να ξεβουλώσουν τις τουαλέτες!

Η Μεσσηνία έχασε δέκα χρόνια γιατί ουσιαστικά κανένας δεν στήριξε αυτό που συμβαίνει σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Θεωρείται «δημόσιο συμφέρον» και υπεράσπιση του πλούτου της χώρας η εγκατάλειψη και η στασιμότητα στην παρακμή. Η ιστορία του Αεροδρομίου της Καλαμάτας είναι ιδιαίτερα διδακτική. Ακόμα και οι σφοδροί αντιδρώντες εκείνης της περιόδου σήμερα έχουν λουφάξει δεν τολμούν να βγάλουν έστω μια ανακοίνωση για να υπερασπιστούν τα «ηρωικά» κατορθώματά τους, γιατί προφανώς γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν πλέον αρκετοί που να συμφωνούν με την πρακτική τους. Αποδείχθηκε από τις εξελίξεις ότι είχαν λάθος.

Το σημαντικό, όμως, δεν είναι όσοι έχουν, έτσι κι αλλιώς, μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα και τον κόσμο, αλλά όλοι οι υπόλοιποι που περιμένουν να δουν πού θα πάνε τα πράγματα και δεν βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν το συμφέρον της περιοχής. Οι τακτικισμοί και οι μικροκομματικοί υπολογισμοί στοιχίζουν, και μάλιστα ακριβά. Κάποιοι που σήμερα πανηγυρίζουν για το Αεροδρόμιο, σιώπησαν ή δίστασαν όταν έπρεπε να μιλήσουν. Καλό είναι, λοιπόν, σήμερα, πριν πανηγυρίσουν, να παραδεχτούν το λάθος τους που δυστυχώς στοίχισε ακριβά στην περιοχή.

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