Κλιματικά ουδέτερη πόλη πάνω σε ένα περιβαλλοντικό «πτώμα»

Η επιλογή της Μαραθόλακκας για την εναπόθεση των σκουπιδιών της Καλαμάτας ήταν μια «προσωρινή» λύση ανάγκης —δεν είχε τίποτα το σημαντικό ή το σπουδαίο— που επιβλήθηκε με τον γνωστό ελληνικό τρόπο. Το επίσης γνωστό «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» οδήγησε στη χρήση του συγκεκριμένου χώρου ως χωματερής της Καλαμάτας για πολλά χρόνια, μιας και δεν υπήρχε καμία καλύτερη και φθηνότερη λύση για να μην μετατραπεί η πόλη σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Η μεταφορά των σκουπιδιών στο εργοστάσιο της ΤΕΡΝΑ στην Καλλιρρόη έκλεισε τη Μαραθόλακκα, η οποία όμως παραμένει μνημείο περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Η αποκατάσταση της Μαραθόλακκας προφανώς και δεν είναι εύκολη υπόθεση απαιτεί σοβαρή μελέτη και σημαντικά χρηματικά ποσά. Δύσκολα πράγματα σε μια εποχή που οι πάντες ασχολούνται με τα έργα που φαίνονται. Ποιος θα σταματήσει να χρηματοδοτεί τους βιοκλιματικούς κυβόλιθους για να αποκαταστήσει μια ξεχασμένη χωματερή, η οποία μπορεί να επιβαρύνει πολλαπλά το περιβάλλον της περιοχής, αλλά δεν φαίνεται; Το να μεταβιβάζουμε τον λογαριασμό της δικής μας ευκολίας στην επόμενη γενιά είναι, άλλωστε, βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας μας.

Το ζήτημα της αποκατάστασης στη Μαραθόλακκα αποτελεί χρέος μας για την επόμενη γενιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αδιαφορεί για τη Μαραθόλακκα και πιθανώς να μην κατανοεί τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να δοθούν χρήματα για τα σκουπίδια, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις συνέπειες, να αδιαφορήσουν. Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να μην μπορεί να σηκώσει μόνος του το βάρος της αποκατάστασης, αλλά δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Έχει μέρος της ευθύνης και οφείλει να βρει λύση, διεκδικώντας χρηματοδοτικούς πόρους.

Τα έργα αποκατάστασης της Μαραθόλακκας θα πρέπει να ενταχθούν στον λογαριασμό διαχείρισης των απορριμμάτων. Το έγκλημα μπορεί να έγινε στο παρελθόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παραγράφεται. Η αξιοποίηση πόρων από διάφορες «πράσινες» πολιτικές θα πρέπει να κατευθυνθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καλά τα «έξυπνα» παγκάκια και τα φωτοβολταϊκά στα δέντρα, αλλά το πιο έξυπνο είναι η αποκατάσταση αυτού που έχει θαφτεί στη Μαραθόλακκα. Οι παρεμβάσεις εκεί μπορεί να μην φαίνονται και να μην γυαλίζουν ως χάντρες στους ιθαγενείς, αποτελούν όμως το χρέος μας στην επόμενη γενιά. Η κλιματικά ουδέτερη Καλαμάτα δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στο περιβαλλοντικό πτώμα της Μαραθόλακκας.

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