Eλεγχοι και κανόνες και όχι γενικές απαγορεύσεις

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε σχέση με τη μονάδα βιοαερίου στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, διευκρινίζει ότι «η Βεβαίωση Χωροθέτησης την οποία εξέδωσε αποτελεί διοικητική πράξη, η έκδοση της οποίας προβλέπεται υποχρεωτικά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα τεχνικά, χωροταξικά και νομικά κριτήρια, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη βεβαίωση χρήσης γης ή άλλες αντίστοιχες διοικητικές πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας». Με απλά λόγια, η συγκεκριμένη μονάδα νόμιμα χωροθετήθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο καθένας αντιλαμβάνεται πως, όταν μια μονάδα νόμιμα και τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις χωροθετείται σε μια περιοχή, δύσκολα στη συνέχεια δεν θα λάβει άδεια λειτουργίας. Μπορούν προφανώς να τεθούν όροι και προϋποθέσεις —οι οποίοι δεν μπορούν βέβαια να είναι εκτός του νομοθετικού πλαισίου— και μπορεί να υπάρχει αυστηρός έλεγχος κατά τη λειτουργία, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην αδειοδοτηθεί. Είναι προφανές ότι για την αποτροπή λειτουργίας της μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, από τη στιγμή που για την εγκατάσταση υπάρχει ήδη η σχετική αδειοδότηση, θα απαιτηθούν άλλου τύπου παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο.

Η ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, αλλά και ευρύτερα ο Δήμος Οιχαλίας, έχει προσελκύσει μονάδες οι οποίες έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων. Η αλήθεια είναι αυτή, και αυτό προφανώς και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Την ίδια όμως στιγμή, η ύπαρξη της ΒΙ.ΠΕ. στην περιοχή δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνονται αδειοδοτήσεις και να εκδίδονται βεβαιώσεις χωροθέτησης. Οι ΒΙ.ΠΕ. για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν δημιουργηθεί, όχι για να λέμε ότι έχουμε ΒΙ.ΠΕ. αλλά δεν θέλουμε βιομηχανίες, ή ότι προτιμούμε μόνο αυτές που ευωδιάζουν και όχι αυτές που επιβαρύνουν.

Θεωρούμε κρίσιμο αυτό το στοιχείο για να μπορεί να έχει βάση η όποια συζήτηση. Όταν όλοι μιλάμε για την ανάγκη χωροθέτησης χρήσεων γης, δεν μπορούμε στη συνέχεια να μην το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας. Το πρόβλημα στην περιοχή του Μελιγαλά έχει να κάνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των μονάδων. Τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι; Υπάρχουν έλεγχοι; Διαπιστώνονται παραβάσεις; Αφαιρούνται άδειες όταν υπάρχει επιβάρυνση της ζωής των κατοίκων από τη λειτουργία συγκεκριμένων μονάδων; Η εφαρμογή κανόνων στη λειτουργία είναι το κλειδί για την περιοχή. Όταν δεν τηρούνται τα βασικά και οι κάτοικοι πνίγονται στην κυριολεξία από καπνούς και οσμές, είναι άτοπο να ζητά κανείς συναίνεση ή επικράτηση της κοινής λογικής. Σε μια ΒΙ.ΠΕ. επιβάλλεται να υπάρχουν κανόνες, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν τόσο οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί, όσο και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Το ότι αυτό δεν συμβαίνει το γνωρίζουν όλοι, όπως γνωρίζουν και τους λόγους. Εκεί ακριβώς χρειάζεται να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον και η δράση όλων.

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