Η πολιτική αδιαφορία οδήγησε στην κατάρρευση του Aεροδρομίου

Καθημερινά είναι τα προβλήματα και οι διαμαρτυρίες ταξιδιωτών για την κατάσταση στο Aεροδρόμιο Καλαμάτας. Οι συνθήκες περιγράφονται ως τριτοκοσμικές, με έλλειψη νερού αλλά και αξιοπρεπών χώρων υγιεινής. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι καινούργια, αλλά φαίνεται πως η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει. Το σύστημα έχει καταρρεύσει, αναμένοντας την αλλαγή σκυτάλης και ευθύνης της λειτουργίας του Αεροδρομίου. Είναι προφανές ότι κανένας δεν φρόντισε να βγει η σεζόν χωρίς προβλήματα και να υπάρξει μια ομαλή διαδοχή στο νέο φορέα διαχείρισης.

Η ευθύνη για την τραγική κατάσταση στο αεροδρόμιο ανήκει τυπικά και ουσιαστικά στην κυβέρνηση, που δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ομαλής διαδοχής. Άμοιροι ευθυνών δεν είναι όμως και οι τοπικοί παράγοντες, και κυρίως ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος Καλαμάτας, οι οποίοι δεν «ξόδεψαν» πολιτικό κεφάλαιο για να πιέσουν και να επιβάλουν λύσεις προσωρινού χαρακτήρα που θα εξασφάλιζαν τα στοιχειώδη για τη λειτουργία του Αεροδρομίου.

Αν κάποιος ενδιαφερόταν ουσιαστικά, θα μπορούσε να επιτύχει την τοποθέτηση δύο αυτόματων πωλητών για να μπορεί ο κόσμος να αγοράζει ένα μπουκαλάκι νερό. Στις τόσες απευθείας αναθέσεις σίγουρα χωρούσε και η μέριμνα για τη λειτουργία των χώρων υγιεινής. Δεν έγινε τίποτα γιατί το όποιο ενδιαφέρον έμεινε στο θεωρητικό επίπεδο και στο «πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι θα… το δουν». Προφανώς το… βλέπουν αναμένοντας να περάσει ο καιρός και να αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης για να γίνουν τα αυτονόητα και να σταματήσουν οι τριτοκοσμικές καταστάσεις στο αεροδρόμιο.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το αεροδρόμιο εγκαταλείφθηκε στην τύχη του φέτος το καλοκαίρι για να φανεί άμεσα η αλλαγή εικόνας όταν αναλάβει η εταιρεία, δεν συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη, γιατί αυτό απαιτεί σχέδιο, το οποίο αμφιβάλλουμε αν υπάρχει και, το σημαντικότερο, αν μπορεί να εφαρμοστεί. Το Αεροδρόμιο κατέρρευσε γιατί πολύ απλά όλοι νόμισαν ότι επειδή ψηφίστηκε από τη Βουλή η παραχώρηση, τελείωσε η δουλειά. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για τη λειτουργία στο μεσοδιάστημα. Όταν τα πάντα είναι προσωρινά και όλοι γνωρίζουν ότι σε μερικές εβδομάδες θα φύγουν από τον χώρο, είναι λογικό να καταρρεύσει το σύστημα, που ναι μεν ποτέ δεν λειτουργούσε άριστα, αλλά προσέφερε τα βασικά.

Η περιοχή προφανώς θα έχει κόστος από όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στις αίθουσες του Αεροδρομίου. Οι επισκέπτες παίρνουν μαζί τους μια τελευταία κακή ανάμνηση και αυτό είναι βέβαιο ότι θα στοιχίσει. Ελπίζουμε η βλάβη που προκαλείται αυτές τις ημέρες να αναστραφεί το συντομότερο δυνατόν. Με την προϋπόθεση ότι τα πάντα θα λειτουργούν τουλάχιστον αξιοπρεπώς τη νέα τουριστική σεζόν.

panagopg@gmail.com