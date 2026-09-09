Από τα σπιτάκια ανακύκλωσης στην ψηφιακή φαρσοκωμωδία

Η ανακύκλωση των απορριμμάτων αποτελεί εδώ και χρόνια ζητούμενο. Έγιναν παλιότερα σημαντικά βήματα μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και την τοποθέτηση των γνωστών μπλε κάδων. Για λόγους που δεν εξηγήθηκαν ποτέ επαρκώς, οι μπλε κάδοι πέρασαν σε δεύτερη μοίρα και μπήκαν διάφορα άλλα κόλπα στο παιχνίδι της ανακύκλωσης. Τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» φαίνεται ότι ήταν η ανακάλυψη που έκανε για κάποιους τα «χρυσά αυγά», βάζοντας φτωχούς συμπολίτες να βουτούν στους μπλε κάδους για να εισπράξουν την επιβράβευση της ανακύκλωσης.

Οι δημοτικές αρχές έκαναν πως δεν έβλεπαν την εξαθλίωση και δεν αντιδρούσαν στη μεταφορά των ανακυκλώσιμων από τους μπλε κάδους στα σπιτάκια. Αλήθεια, τι νόημα είχε αυτό; Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτού του είδους η αδιαφορία από τον θεσμό που βρίσκεται κοντύτερα στον πολίτη; Νόμιζαν ότι προσφέρουν κοινωνικό έργο; Ποτέ δεν θα μάθουμε, γιατί πολύ απλά μόλις αρχίσουν τα δύσκολα ξεκινούν τα… τσάμικα και το… «δεν ξέραμε και δεν φταίμε εμείς, αλλά ο ΦΟΔΣΑ και κάτι… εξωγήινοι που περνούσαν τυχαία από εδώ παραπέρα!».

Το ωραίο είναι ότι μετά το φιάσκο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, το σύστημα που έχει στηθεί γύρω από την ανακύκλωση βρήκε νέο… έργο. Τώρα επιστρέφουμε στους μπλε κάδους και μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής θα βάζει ο καθένας τα ανακυκλώσιμα μέσα σε μια διαφανή σακούλα, θα τα φωτογραφίζει, θα σκανάρει τον κάδο και θα τα τοποθετεί στη συνέχεια μέσα. Για την τοποθέτηση θα παίρνει κουπόνια επιβράβευσης. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα: πρώτον ποιος θα ελέγχει τι και πότε μπήκε, και δεύτερον πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα περάσει ο ρακοσυλλέκτης για να κάνει φύλλο και φτερό τον κάδο και τα υλικά που είναι μέσα; Μην περιμένετε απαντήσεις, είναι προφανές αυτό που θα συμβεί και τι θα μείνει από όλο αυτό το έργο. Αλήθεια, πόσο στοίχισε η συγκεκριμένη ψηφιακή εφαρμογή μαζί με τα σακουλάκια και τα αυτοκολλητάκια και από ποιους θα πληρωθεί;

Η ανακύκλωση και η διαχείρισή της από τις δημοτικές αρχές της Πελοποννήσου μέσω του ΦΟΔΣΑ είναι πολλαπλώς προβληματική. Οι δημότες αργά ή γρήγορα θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα και αστοχίες. Το χειρότερο είναι πως η ανακύκλωση έχει μετατραπεί από μια διαδικασία προσφοράς στις επόμενες γενιές και στο περιβάλλον σε μια ιστορία πολιτικής αποτυχίας. Οι ευθύνες είναι προφανείς και δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από διαφανή σακουλάκια.

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