Η Αθήνα βουλιάζει, η Μεσσηνία αδειάζει

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Κηφισό, όμως το ζήτημα υπερβαίνει κατά πολύ τους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Ουσιαστικά οι «ειδικοί» αναζητούν τεχνικές λύσεις και εστιάζουν στις υπαρκτές ελλείψεις της δημόσιας συγκοινωνίας, αλλά κανένας σχεδόν κανένας δεν αγγίζει τη ρίζα του κακού. Το νέο κύμα αστυφιλίας που ερημώνει την περιφέρεια και συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερους Έλληνες στην Αττική. Η πρωτεύουσα ασφυκτιά επειδή η επαρχία πεθαίνει.

Στην Ελλάδα η πολιτική σχεδιάζεται «στο πόδι», χωρίς μετρήσιμα στοιχεία και αξιόπιστες μελέτες. Κάποιος παραμένει επισήμως μόνιμος κάτοικος Τριφυλίας, αλλά εργάζεται καθημερινώς στο Παγκράτι. Αυτό το έλλειμμα δεδομένων οδηγεί συχνά στην επιλογή των ακριβότερων «λύσεων», οι οποίες τελικά αποτυγχάνουν να προσφέρουν ανακούφιση. Ο καθένας μας διαθέτει στον μικρό του «στατιστικό κύκλο» συγγενείς και φίλους που εγκατέλειψαν τη Μεσσηνία την τελευταία δεκαετία. Αναζητούν μια καλύτερη τύχη στην Αθήνα, καθώς στον νομό μας κυριαρχούν δουλειές που προσφέρουν αμοιβές πέριξ του βασικού μισθού. Η κατάσταση περιγράφεται ακόμη χειρότερη στους γειτονικούς νομούς της Αρκαδίας και της Λακωνίας.

Μια σοβαρή πολιτεία οφείλει να παρέχει ισχυρά κίνητρα για την αποκέντρωση των επενδύσεων και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην περιφέρεια. Στόχος πρέπει να αποτελεί η ανάσχεση της νέας αστυφιλίας. Αντί γι’ αυτό, κυβέρνηση, αντιπολίτευση και αυτοδιοίκηση αναζητούν λύσεις δισεκατομμυρίων για τους δρόμους της Αθήνας, την ίδια στιγμή που τσιγκουνεύονται τα 5 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τη λειτουργία του προαστιακού της Μεσσηνίας.

Αυτό το ρεύμα εσωτερικής μετανάστευσης επιδεινώνει σταδιακά και το κυκλοφοριακό της Καλαμάτας. Όσοι εγκαταλείπουν τα χωριά της Μεσσηνίας και δεν επιλέγουν την Αθήνα ή το εξωτερικό, πουλάνε την περιουσία τους για να εγκατασταθούν στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Οι νέες πολυκατοικίες καταλαμβάνουν κάθε σπιθαμή γης στον αστικό ιστό, όμως κανένας δεν γνωρίζει με ακρίβεια πόσο αυξήθηκε ο πληθυσμός της πόλης την τελευταία πενταετία. Το αποτέλεσμα προβλέπεται γνώριμο: θα αναζητηθούν οι ακριβότερες και πλέον σύνθετες «λύσεις», καθώς ελάχιστοι κατανοούν την τεράστια ανάσα που μπορεί να προσφέρει ο προαστιακός σιδηρόδρομος.

lathanasis@gmail.com