“Ο Ρωσο-ουκρανικός πόλεμος έχει πολλές προεκτάσεις και δεν θα πρέπει να τον εξετάζουμε μονόπλευρα” (podcast)

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική συνέντευξη στην εκπομπή “Ζωντανή Ενημέρωση” του Peloponnisos FM και στον έγκριτο Δημοσιογράφο της Εφημερίδας “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” Παναγιώτη Ρηγόπουλο αναφορικά με τον Ρωσο – Ουκρανικό πόλεμο έδωσε ο Ηλείος Ιστορικός – Συγγραφέας και δημοσιογράφος της εφημερίδας “ΠΡΩΤΗ” Πύργου Θεόδωρος Λάμπρος.

Στην εκπομπή ο ιστορικός και αναλυτής Θεόδωρος Λάμπρος μίλησε για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, εστιάζοντας στη μακρά και επικίνδυνη φάση της σύγκρουσης και υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τους αριθμούς των μαχών βρίσκονται οι ζωές αμάχων, οι κοινωνίες που δοκιμάζονται και μια κατεστραμμένη χώρα, με σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις και τεράστιο ανθρώπινο κόστος.

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Ρηγόπουλος ανέφερε με την σειρά του ότι κάθε μέρα σε αυτόν τον αιματηρό όπως έχει εξελιχθεί πόλεμο, κοινωνίες καταστρέφονται, πόλεις ισοπεδώνονται και η καθημερινότητα γίνεται αβίωτη. Βαθιές πληγές αφήνονται στην Ουκρανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συνεχίζοντας ο Ηλείος Ιστορικός τόνισε ότι ο εν λόγω πόλεμος έχει πολλές προεκτάσεις και δεν θα πρέπει να εξετάζεται μονόπλευρα.

