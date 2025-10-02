Τι λένε τα ζώδια σήμερα (2/10)

Κριός

Σήμερα η Σελήνη περνά στον Υδροχόο στον 11ο σου και σχηματίζει τρίγωνο με τον Hλιο από τον 7ο σου, δίνοντάς σου μια μέρα γεμάτη κοινωνικότητα και ευκαιρίες για συνεργασίες και γνωριμίες. Θα έχεις τη διάθεση να βγεις, να επικοινωνήσεις και να μοιραστείς ιδέες με άτομα που μοιράζεστε κοινά ενδιαφέροντα. Οι φίλοι/ες παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς μπορεί να σε στηρίξουν ή να σε εμπνεύσουν με νέες προοπτικές. Στις προσωπικές σχέσεις, υπάρχει καλή ατμόσφαιρα και δυνατότητα να λυθούν παρεξηγήσεις μέσω ειλικρινούς διαλόγου. Στον επαγγελματικό τομέα ευνοούνται οι συνεργασίες.

Ταύρος

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο, στον 10ο σου, τον χώρο της καριέρας και της δημόσιας εικόνας, σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Hλιο στον 6ο σου, που συνδέεται με την καθημερινότητα και την εργασία. Η ημέρα φέρνει αρμονία ανάμεσα στις επαγγελματικές σου δραστηριότητες, δίνοντάς σου ώθηση να ολοκληρώσεις υποχρεώσεις με αποτελεσματικότητα. Θα αναγνωριστεί η προσπάθειά σου από ανώτερους ή συνεργάτες. Η κοινωνικότητα και η επικοινωνία στο χώρο εργασίας ευνοούνται. Στις προσωπικές σχέσεις, η σταθερότητά σου και η υπευθυνότητα εκτιμώνται ιδιαίτερα.

Δίδυμοι

Η Σελήνη από τον Υδροχόο περνά στον 9ο σου, που σχετίζεται με ταξίδια, μάθηση και νέες εμπειρίες, σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Hλιο στον 5ο σου, τον χώρο της δημιουργικότητας και της προσωπικής έκφρασης. Η ημέρα φέρνει έμπνευση και διάθεση να εξερευνήσεις νέα ενδιαφέροντα ή να ξεκινήσεις ένα δημιουργικό πρότζεκτ. Οι ιδέες σου κυλούν εύκολα, ενώ η επικοινωνία με άλλους μπορεί να ανοίξει πόρτες για συνεργασίες ή νέες γνωριμίες. Στις σχέσεις σου η διάθεση για παιχνίδι και επικοινωνία φέρνει θετική ενέργεια. Η ημέρα ευνοεί τη μάθηση και κάθε μορφή πνευματικής έκφρασης.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον Υδροχόο και στον 8ο σου, τον χώρο των βαθύτερων αλλαγών και των συναισθημάτων, σχηματίζει τρίγωνο με τον Ηλιο στον 4ο σου, που αφορά το σπίτι και την οικογένεια. Θα εστιάσεις σε θέματα που χρειάζονται διαίσθηση, ενώ η συναισθηματική σου ευαισθησία μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα τους/ις άλλους/ες. Οι οικογενειακές σχέσεις και το περιβάλλον σου ευνοούνται μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις και πρακτική υποστήριξη. Η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να τακτοποιήσεις οικονομικές εκκρεμότητες και να οργανώσεις προσωπικές ή οικογενειακές υποθέσεις.

Λέων

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο στον 7ο σου, τον χώρο των σχέσεων και των συνεργασιών, σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Ηλιο στον 3ο σου, που συνδέεται με την επικοινωνία και τις καθημερινές επαφές. Η ημέρα σου φέρνει ευκαιρίες να βελτιώσεις τη συνεργασία με άλλους/ες και να ενισχύσεις σχέσεις που βασίζονται στην αμοιβαιότητα. Οι συνομιλίες και οι επαφές κυλούν εύκολα, ενώ η διπλωματία σου σε βοηθά για συμφωνίες. Στις προσωπικές σχέσεις, η αμοιβαία κατανόηση και η ζεστασιά δημιουργούν θετική ατμόσφαιρα. Η ενέργεια της ημέρας σε ενθαρρύνει να εκφράσεις τις ιδέες σου με σαφήνεια.

Παρθένος

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 6ο σου, που σχετίζεται με την εργασία, την υγεία και την καθημερινή ρουτίνα, σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Ηλιο στον 2ο σου, τον χώρο των προσωπικών αξιών και των οικονομικών. Σήμερα η ενέργεια ευνοεί τη συνδυαστική σκέψη ανάμεσα σε υποχρεώσεις και πρακτικά θέματα, δίνοντάς σου ευκαιρίες να οργανώσεις την εργασία σου με γνώμονα την ασφάλεια και τα οφέλη σου. Οι προσπάθειές σου μπορούν να αποδώσουν χειροπιαστά αποτελέσματα και να αναγνωριστούν. Στις σχέσεις, η υπευθυνότητα και η σταθερότητα εκτιμώνται από τους γύρω σου.

Ζυγός

Η Σελήνη περνά στον φιλικό για εσένα Υδροχόο στον 5ο σου και σχηματίζει τρίγωνο με τον Ηλιο στον 1ο σου, για να φέρει μια αρκετά ενδιαφέρουσα ημέρα. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση, διασκέδαση και επικοινωνία με άτομα που μόνο χαρά μπορούν να σου φέρουν. Οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση. Στις προσωπικές σχέσεις, η ειλικρίνεια φέρνει θετική ενέργεια και σύνδεση. Αν είσαι μόνος/η, μια γνωριμία μέσα από το φιλικό περιβάλλον σου μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Το βράδυ, μια δραστηριότητα ή συνάντηση με τον/ην αγαπημένο/η σου, θα σε γεμίσει θετική διάθεση.

Σκορπιός

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 4ο σου, που αφορά το σπίτι και τις οικογενειακές σχέσεις, σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Ηλιο στον 12ο σου, τον χώρο της εσωτερικής σκέψης και της ανανέωσης. Σήμερα η διάθεσή σου είναι έντονα συναισθηματική, δίνοντάς σου την ευκαιρία να πλησιάσεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα με ειλικρίνεια και φροντίδα. Μικρές αλλαγές στο περιβάλλον σου ή μια συζήτηση με οικογένεια μπορούν να σε γεμίσουν ασφάλεια και ζεστασιά. Η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να δεις πίσω από επιφάνειες και να διαχειριστείς θέματα με διαίσθηση και ωριμότητα.

Τοξότης

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο στον 3ο σου και σχηματίζει κατά την διάρκεια της ημέρας τρίγωνο με τον Ηλιο από τον 11ο σου, φέρνοντας χαλαρές και όμορφες στιγμές. Η ημέρα ενισχύει τη διάθεσή σου για κοινωνική δραστηριότητα και ανταλλαγή ιδεών, δίνοντάς σου προοπτικές και έμπνευση. Οι συνομιλίες με φίλους/ες ή συνεργάτες μπορεί να φέρουν ευκαιρίες για συνεργασίες ή νέες γνωριμίες. Στις προσωπικές σχέσεις, η ζεστασιά και η επικοινωνία δημιουργούν θετική ατμόσφαιρα και ενισχύουν τη σύνδεση. Μια μικρή εξόρμηση ή μια σύντομη κοινωνική δραστηριότητα θα σε γεμίσει χαρά.

Αιγόκερως

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο στον 2ο σου και στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά, τις αξίες και την προσωπική ασφάλεια, σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Ηλιο στον 10ο σου, τον χώρο της καριέρας και της δημόσιας εικόνας. Σήμερα η ημέρα ευνοεί τη σύνδεση των προσωπικών σου πόρων με τους επαγγελματικούς σου στόχους, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να προωθήσεις σχέδια που ενισχύουν την ασφάλειά σου. Είναι ιδανική στιγμή να οργανώσεις οικονομικές υποθέσεις και να προχωρήσεις σε επαγγελματικές αποφάσεις. Στις σχέσεις, η υπευθυνότητα και η συνέπεια δημιουργούν εμπιστοσύνη.

Υδροχόος

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο σου στον 1ο σου, για να τονιστεί ακόμη περισσότερο η προσωπικότητα και η φύση σου. Κατά την διάρκεια της ημέρας θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Ηλιο από τον 9ο σου και η αισιοδοξία και η ανάγκη να ξεχωρίσεις μέσα από διαφορετικές ιδέες θα είναι έντονη. Νιώθεις ανάγκη να εκφράσεις τον εαυτό σου και να κινηθείς προς νέες εμπειρίες, με ζωντάνια. Οι επικοινωνίες ή μια συζήτηση με ανθρώπους που ταιριάζεις εγκεφαλικά και πνευματικά μπορεί να σου φέρουν έμπνευση. Η ημέρα σε ωθεί να αναζητήσεις νέες ιδέες, να εξερευνήσεις και να μοιραστείς εμπειρίες.

Ιχθύες

Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και στον 12ο σου, το κομμάτι του ωροσκοπίου σου που συνδέεται με την εσωτερική ζωή και την ενδοσκόπηση, σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Ηλιο στον 8ο σου, τον χώρο των μεταμορφώσεων, των κοινών πόρων και των βαθιών συναισθημάτων. Η ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείς με θέματα που απαιτούν διακριτικότητα και διαίσθηση. Είναι ιδανική στιγμή για ανασκόπηση, εσωτερική επαναφόρτιση και τακτοποίηση συναισθηματικών ή οικονομικών υποθέσεων. Οι αποφάσεις που παίρνεις σήμερα έχουν τη δύναμη να φέρουν μεταμορφωτικά αποτελέσματα.