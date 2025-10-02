Αεροδρόμιο Επιταλίου: Ενας αναξιοποίητος θησαυρός!



Ο λόγος για το Αεροδρόμιο Επιταλίου – ένα αεροδρόμιο που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα με αντίστοιχα της Ελληνικής Επικράτειας. Η «ΠΡΩΤΗ» βρέθηκε στο αεροδρόμιο Επιταλίου και μίλησε με τον Πρόεδρο της Αερολέσχης Πύργου κ. Θεόδωρο Γιαννακούλια και τον Γραμματέα κ. Γιώργο Ζαχαρόπουλο για τα θέματα που ταλανίζουν το αεροδρόμιο Επιταλίου και το τι μέλει γενέσθαι από εδώ και στο εξής αναφορικά με το μέλλον του. Όπως τόνισαν το αεροδρόμιο αποτελεί ένα μεγάλο «όπλο» είναι η Τρίτη πύλη εισόδου «απ’ αέρος « στο νομό μας, μετά την Ολυμπία Οδό από « Ξηράς» , και το Λιμάνι Κατάκολου «από Θάλασσα» για την ανάπτυξη της Ηλείας, που δυστυχώς παραμένει αναξιοποίητο εξαιτίας της αδιαφορίας που έχουν επιδείξει και συνεχίζουν να επιδεικνύουν οι τοπικοί φορείς της Ηλείας αλλά και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνολικά.

«Παλεύουμε μόνοι μας απέναντι

στην αδιαφορία των Τοπικών Φορέων»

Για το αεροδρόμιο Επιταλίου μίλησε στην «ΠΡΩΤΗ» ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Πύργου – Απόστρατος Αξιωματικός της Αεροπορίας – Ιπτάμενος και εκ των βασικών πρωτεργατών για την λειτουργία και αναβάθμισή του κ. Θεόδωρος Γιαννακούλιας που δεν έκρυψε την δυσφορία και αγανάκτησή του για την αδιαφορία των τοπικών φορέων σχετικά με το μέλλον του αεροδρομίου. Όπως ανέφερε «Το αεροδρόμιο Επιταλίου κατασκευάστηκε το 1986. Έχει 1.050 μέτρα διαδρόμου και είναι ακριβώς στις ίδιες διαστάσεις με το αεροδρόμιο της Νάξου. Χρησιμοποιήθηκε στην αρχή από την Αερολέσχη Πύργου και άνοιξε στο όνομά της. Το πρώτο επίσημο άνοιγμα του Αεροδρομίου Επιταλίου ήταν στο όνομα της Αερολέσχης Πύργου για τις πτήσεις των μελών της με αεροπλάνα και ανεμόπτερα καθώς και πτήσεις υπερελαφρών αεροσκαφών. Στη συνέχεια το αεροδρόμιο χρησιμοποιήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία με την ΜΑΕΔΥ για ψεκασμούς και στη συνέχεια με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη μέχρι το 2010. Από κει και μετά το Αεροδρόμιο εγκαταλείφθηκε στην τύχη του, δεν λειτουργούσε, έγινε βοσκοτόπι,. Οταν το 2010 αναλάβαμε την Αερολέσχη Πύργου τόσο εγώ όσο και εξαιρετικοί συνάδελφοι του Δ.Σ, ξεκινήσαμε λοιπόν μια διαδικασία για να το ενεργοποιήσουμε . Αυτό ξεκίνησε το 2017 με την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ώστε να αρχίσει η αλληλογραφία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τον Αύγουστο του 2022 να πάρει την άδεια λειτουργίας σαν Αεροδρόμιο Επιταλίου με τα διεθνή χαρακτηριστικά LGEP , όπου έχει μπει σε κανονική ροή λειτουργίας».

Σημαντικές υπηρεσίες

στην δασοεπιτήρηση

της περιοχής

Συνεχίζοντας ο κ. Γιαννακούλιας αναφέρθηκε στις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει η Αερολέσχη Πύργου από το αεροδρόμιο Επιταλίου στην δασοεπιτήρηση της περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τονίζοντας τα εξής: «Έχουμε σαν Αερολέσχη εγγραφεί στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σαν Εθελοντική Ομάδα όπου μπορούμε να κάνουμε δασοεπιτήρηση στην περιοχή μας τόσο στην Δυτική Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου γιατί είμαστε η μόνη Αερολέσχη στην περιοχή μαζί με την Αερολέσχη Πατρών που μπορεί να το κάνει αυτό. Από το 2017 μέχρι και το 2024 είχαμε από αέρος 472 ώρες επιτήρησης. Για το 2025 έχουμε πετάξει 123.00 ώρες επιτήρησης των Δασικών Οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σαν Αερολέσχη Πύργου. Τα δε έξοδα των επιτηρήσεων προέρχονται από τις επιχορηγήσεις από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Πύργου , Ήλιδας , Ζαχάρως , Αρχαίας Ολυμπίας και Πηνειού πλην των Δήμων Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Εμείς σαν Αερολέσχη έχουμε αρκετά μέλη – πάνω από 250 ενεργά, όπου πετάμε μαζί τους. Κάνουμε πτήσεις αναψυχής των μελών της Αερολέσχης στην περιοχή μας, ώστε να δουν την όμορφη περιοχή μας από ψηλά.



Επισκέψεις από αποστολές ξένων

χωρών στο αεροδρόμιο Επιταλίου

Μιλώντας για τις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το αεροδρόμιο Επιταλίου στην Ηλεία και στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε ότι κάθε χρόνο το επισκέπτονται- προσγειώνονται αεροσκάφη τόσο από την Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Όπως ανέφερε «Το αποτέλεσμα ήταν μετά από αυτή την εξέλιξη, οι ενδιαφερόμενοι από το εξωτερικό να μάθουν για το Αεροδρόμιο και να το επισκέπτονται. Είχαμε αποστολές από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Ρουμανία, Πολωνία όπου κόσμος ερχόταν με τα δικά τους αεροπλάνα και έμεναν για τρεις, πέντε, δέκα μέρες κάνοντας παράλληλα και τις διακοπές τους. Το αεροδρόμιο Επιταλίου όπως μπορείτε και ίδιος να δείτε έχει μεγάλο χώρο στάθμευσης. Έχουμε λοιπόν αρκετές πτήσεις αεροσκαφών, έχουμε επισκέψεις σχολείων όπως από τα Καλάβρυτα για παράδειγμα και κόσμου γενικότερα που του αρέσει το αεροπλάνο. Οι αφίξεις μας δε φέτος από ξένα αεροπλάνα πρέπει να είναι 120».

«Επισκέψεις από γκρουπ παραμοτέρ στο αεροδρόμιο»

Ο κ. Γιαννακούλιας αναφέρθηκε και σε μια άλλη πτυχή του αεροδρομίου Επιταλίου που έχει να κάνει και με τις επισκέψεις γκρουπ επισκεπτών που ασχολούνται με το παραμοτέρ. Όπως τόνισε « Είχαμε τον Μάιο ένα γκρουπ παραμοτέρ από την Γαλλία γύρω στα 30 άτομα όπου έμειναν οκτώ ημέρες στην περιοχή μας . Το γκρουπ αυτό πετούσε στην περιοχή μας με παραμοτέρ – δηλαδή αλεξίπτωτο μαζί με το μοτέρ του. Πέταξαν σε πολλές περιοχές όπως στην Ολυμπία και έμειναν ξετρελαμένοι από το φυσικό κάλλος και τις ομορφιές της περιοχής μας. Τώρα έχουμε ένα γκρουπ Αμερικανών, από το Τέξας και ήταν μαζί τους και ο Έλληνας Παγκόσμιος πρωταθλητής στο παραμοτέρ Δημήτρης Κολιάκος, εξαιρετικός φίλος της Αερολέσχης. Επίσης έχουμε και επισκέψεις από μεγάλα αεροπλάνα – δικινητήρια μεγάλης αξίας που έρχονται στο αεροδρόμιο Επιταλίου, πέντε και έξι εκατομμυρίων ευρώ.



«Δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους Τοπικούς Φορείς»

Σε ερώτηση της «ΠΡΩΤΗΣ» για τα θέματα – προβλήματα που ταλανίζουν το αεροδρόμιο Επιταλίου ο κ. Γιαννακούλιας δεν έκρυψε την δυσφορία και αγανάκτησή του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς δεν υπάρχει απαιτούμενη ανταπόκριση από τους Τοπικούς φορείς για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του Αεροδρομίου Επιταλίου. Για παράδειγμα εδώ στο αεροδρόμιο, υπάρχει κτήριο υποδοχής. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιείται αυτό το κτήριο όπως έχει προβλεφθεί για την υποδοχή – φιλοξενία των πιλότων- επισκεπτών, το χρησιμοποιούν για να τοποθετούν τα φυτοφάρμακα για τον δάκο. Όμως εχει ξεκινήσει μια διαδικασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας , κ. Νίκο Κοροβέση να δοθεί για χρήση στο Αεροδρόμιο, να δημιουργηθεί ένας χώρος υποδοχής , αναψυχής και συγκέντρωσης των μελών της Αερολέσχης , των επισκεπτών του Αεροδρομίου. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και μέσα από το βήμα που μας δίνετε στην εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ», τον Δήμο Πύργου για τις δυο σχολικές αίθουσες προκάτ που μας έδωσε προκειμένου να δημιουργήσουμε μια υποτυπώδη αίθουσα νημέρωσης και μια καντίνα για τους επισκέπτες. Δεν έχουμε για παράδειγμα μια καντίνα. Εάν δείτε το αεροδρόμιο Μεσολογγίου, έχει δυο κτήρια τεράστια με καντίνες, αυτόματους πωλητές, και καθίσματα που είναι πολύ μικρότερο από του Επιταλίου. Να υπάρχει δηλαδή ένας χώρος ώστε να καθίσουμε και να πούμε πέντε πράγματα με τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται».



«Οι τοπικοί φορείς δεν γνωρίζουν

τις πραγματικές δυνατότητες του Αεροδρομίου».

Συνεχίζοντας ο κ. Γιαννακούλιας αναφέρθηκε στις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο τονίζοντας ότι αυτές δεν κοστίζουν. Όπως ανέφερε «Οι ελλείψεις λοιπόν που έχει το Αεροδρόμιο Επιταλίου δεν κοστίζουν. Δεν υπάρχει βούληση και όραμα. Για παράδειγμα εκεί στις δεξαμενές που έχουμε υπήρχε ένα υπόστεγο. Αυτό σάπισε, είπαμε στους αρμόδιους φορείς να έρθουν να το πάρουν και τελικά το πήρε ο αέρας και το πέταξε παρακάτω. Δεν έχει έρθει κανένας ακόμα να το πάρει από εκεί που βρίσκεται πεταμένο. Επίσης έχουμε ένα πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου, κατασκευής πολλών δεκαετιών. Εάν δεν λειτουργεί το εν λόγω όχημα το Αεροδρόμιο είναι εκτός λειτουργίας, για λόγους ασφαλείας. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτούν μπορούμε να έρθουμε από την Γαλλία , Ιταλία, από την Γερμανία και μας ρωτούν αν υπάρχει Υπόστεγο για το Αεροσκάφος τους . Ο άλλος έχει ένα αεροπλάνο πολλών εκατομμυρίων ευρώ και θέλει να έρθει στο αεροδρόμιο Επιταλίου. Θέλω να πω με αυτό ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα, κύρος, είναι επιχειρηματίες και θέλουν να έρθουν στο αεροδρόμιο».

«Υπάρχει Αίτημα στη Περιφερεια Δυτικής Ελλάδας

να μεταστεγαστεί Επαγγελματική σχολή Πιλότων

στο αεροδρόμιο Επιταλίου»

Σε ερώτηση της «ΠΡΩΤΗΣ» για τους στόχους που έχει θέσει η Αερολέσχη Πύργου αναφορικά μετ ο μέλλον του Αεροδρομίου Επιταλίου ο πρόεδρος της Αερολέσχης τόνισε τα εξής: «Υπάρχει μια Επαγγελματική Σχολή Πιλότων από την Κρήτη η (KRETAN EAGLE), που έχει κάνει από πέρυσι αίτημα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να μεταφερθεί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Αεροδρόμιο Επιταλίου. Αυτό σημαίνει το εξής. Η εν λόγω σχολή έχει περίπου 70 μαθητές από την Ευρώπη, την Ασία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Βόρεια Αφρική. Ο κάθε μαθητής πληρώνει την στιγμή που μιλάμε 70.000 ευρώ για να πάρει πτυχίο Επαγγελματία Πιλότου και θέλει 2,5 χρόνια μέχρι να τελειώσει την εκπαίδευσή του.

Ο άνθρωπος λοιπόν στην πρότασή του, μας λέει ότι θέλω να έρθω δοκιμαστικά στο Αεροδρόμιο Επιταλίου από τον Μάρτιο μέχρι τον Νοέμβριο μαζί με τους Μηχανικούς, Εκπαιδευτές, μαθητές και τα αεροπλάνα τους και προσωπικό που θέλει να βρει από την περιοχή μας για τις ανάγκες της σχολής και να μείνουν στο αεροδρόμιο Επιταλίου. Τις υποδομές που απαιτούνται θα τις αναλάβουν οι ίδιοι. Αυτό λοιπόν που μας προκαλεί αγανάκτηση είναι η αδιαφορία των εμπλεκόμενων φορέων και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που δεν έχουν απαντήσει ακόμα στο αίτημα αυτών των ανθρώπων. Έκαναν πέρυσι αίτημα, ξανάκαναν και φέτος. Εάν λοιπόν δεν βρουν ανταπόκριση, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής από πέρυσι που μιλάμε, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα αποταθούν σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο και θα πάνε εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλη ευκαιρία έχουμε στην περιοχή μας μιας τέτοιας σχολής και πως κινδυνεύουμε να την χάσουμε αν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν δώσει την απαιτούμενη προσοχή που χρειάζεται. Το αίτημα αυτό έχει κοινοποιηθεί προς το Επιμελητήριο Ηλείας και την Π.Ε. Ηλείας που έχουν γνώση για το εν λόγω μείζον θέμα. Η Αερολέσχη Πύργου είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του αεροδρομίου».

Γιώργος Ζαχαρόπουλος- Απόστρατος Αξιωματικός Αεροπορίας Γραμματέας Αερολέσχης Πύργου

«Οι τοπικοί φορείς κωφεύουν

και στερούνται οράματος»

Την δική του άποψη αναφορικά με το μέλλον του Αεροδρομίου Επιταλίου εξέφρασε στην «ΠΡΩΤΗ» ο Γραμματέας της Αερολέσχης Πύργου και πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας κ. Γιώργος Ζαχαρόπουλος που τόνισε και αυτός με την σειρά του την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζουν οι τοπικοί φορείς το αεροδρόμιο Επιταλίου. Όπως ανέφερε «Από τότε που ξανασυστήσαμε την Αερολέσχη Πύργου, προσπαθώ μαζί με τον κ. Γιαννακούλια για την αναβάθμιση του αεροδρομίου.

Αυτό που κάνουμε εμείς στηρίζεται σε ένα όραμα και μια θέληση που έχουμε για την ανάδειξη του τόπου. Γιατί εμείς έχουμε αντιληφθεί τις δυνατότητες του τόπου μας και δη του αεροδρομίου και προσπαθούμε να τις εμφυσήσουμε στους διαχειριστές του που είναι οι τοπικοί φορείς οι οποίοι κωφεύουν. Και όχι μόνο κωφεύουν αλλά μερικές φορές επιθυμούν το αεροδρόμιο όπως και όλες τις δυνατότητες που έχει ο τόπος να παραμένουν ανενεργές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επιθυμούν να έχουν τις δυνατότητες του τόπου ανενεργές. Προφανώς υπηρετούν άλλους σκοπούς. Όταν είσαι διαχειριστής ενός τόπου, όπως όλοι μας που έχουμε το σπίτι μας, θα πρέπει να το φροντίζουμε. Οι τοπικοί φορείς το κρατάνε κλειστό, το υποβαθμίζουν.

Αναφορικά με τις δυνατότητες του αεροδρομίου, θα πρέπει να τονίσω ότι αυτό που κατά καιρούς διαβάζουμε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης περί ανάπτυξης του αεροδρομίου Επιταλίου, για πτήσεις τσάρτερ δεν είναι σωστά. Αυτοί που γράφουν αυτά τα πράγματα δεν γνωρίζουν. Εμείς ως καθ’ υλην αρμόδιοι και γνώστες των αεροπορικών θεμάτων μπορούμε να πούμε το εξής και είμαστε ταγμένοι σε αυτή την ιδέα. Το αεροδρόμιο δεν είναι ανάγκη να αναπτυχθεί για πτήσεις αερομεταφορών, τσάρτερς κλπ. Δεν μας ενδιαφέρει και απαιτεί και τεράστιες υποδομές, διαπλατύνσεις κ.α. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα κατάσταση .

Γιατί αυτό το αεροδρόμιο είναι μια από τρεις πύλες εισόδου της περιοχής. Αλλά δεν θα είναι πύλη εισόδου για φτηνούς τουρίστες των πτήσεων τσάρτερς. Θα είναι πύλη εισόδου για ανθρώπους υψηλού προϋπολογισμού που έρχονται με το αεροπλάνο τους, που έρχονται για να χαλάσουν χρήματα. Είναι επιχειρηματίες, άνθρωποι που έχουν οράματα και δυνατότητες. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς φέρνουμε εδώ. Και είναι εύκολο να το υποστηρίξουμε αυτό έχοντας από την Περιφέρεια ένα πράσινο φως και μια χείρα βοήθειας»



«Το αεροδρόμιο Επιταλίου

έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης»

Ολοκληρώνοντας ο κ. Ζαχαρόπουλος αναφέρθηκε στις τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές που μπορεί να προσφέρει το αεροδρόμιο Επιταλίου στην Ηλεία τονίζοντας τα εξής: Οι προοπτικές του αεροδρομίου είναι τεράστιες. Γίνεται η Ηλεία ένα Μονακό. Αφορά πλούσιους ανθρώπους, λάτρεις της αεροπορικής ιδέας, σε σχολές, σε τέτοια πράγματα. Με κάποιες βελτιώσεις και εξωραϊσμούς το αεροδρόμιο Επιταλίου μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο και να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Θα πρέπει λοιπόν οι φορείς της Ηλείας να καταλάβουν ότι το αεροδρόμιο είναι ένα διαμάντι του τόπου μας που παραμένει αναξιοποίητο παρόλο τις τεράστιες προσπάθειες που έχουμε κάνει γιατί απλά οι τοπικοί φορείς στερούνται οράματος».