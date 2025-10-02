Άστατος ο καιρός την Παρασκευή - Αναλυτική πρόγνωση (Βίντεο)

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, με τις ισχυρές βροχές να επηρεάζουν από τις πρώτες πρωινές ώρες την ανατολική νησιωτική χώρα.

Συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα και πιο ασθενή φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βορείου Ελλάδας σε μεγάλα υψόμετρα, πάνω από τα 1000μ. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται μέχρι το βράδυ.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι τους 14-16 βαθμούς στη Μακεδονία, 18-20 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τοπικά 22 στα ανατολικά τμήματα και μέχρι 24-25 στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν σε εντάσεις 6-7 μποφόρ, στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί, και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί.

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές, αλλά και αρκετά ανοίγματα του καιρού με ήλιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-22 βαθμούς, δυτικοί οι άνεμοι 5-6 μποφόρ.

Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος τα ξημερώματα με βροχές και καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-14 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους 4-6, το πρωί και 7 μποφόρ.

