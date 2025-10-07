Καιρός: Σποραδικές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τετάρτη, βελτίωση από την Πέμπτη

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές κάτω από τους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.